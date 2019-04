Stiri pe aceeasi tema

- O tentativa de jaf la doua agentii bancare s-a terminat cu un masacru, intr-un oras din Brazilia. Zece raufacatori au fost impuscati mortal de politisti, care i-au surprins in timp ce incercau sa arunce in aer bancomatele.

- Masacru la școala. Cu cagule pe fața și inarmați pana-n dinți, doi indivizi au intrat in școala și au deschis focul, ucigand șase elevi și doi profesori și ranind 23 de tineri. Dupa ce și-au incheiat atacul sangeros, cei doi s-au sinucis, inainte de a fi prinși de autoritațile din Brazilia.

- Este pentru prima data cand procurorii cer retinerea unui director desi pana acum mai multi angajati au fost retinuti in urma dezastrului din orasul Brumadinho. Opt angajati se afla in continuare in inchisoare. Directorul Peter Poppinga nu a fost arestat deoarece judecatorul nu a emis un mandat…

- Un baraj minier din apropiere de orașul Burmadinho, in Brazilia, s-a prabușit, ceea ce a dus la moartea a peste 100 de persoane, alte sute fiind date disparute. Momentul prabușirii a fost surprins de o camera de supraveghere, instalata pe o macara din apropiere. Imaginile arata cum un val de namol inghite…

- Elias Nunes, un barbat care a supraviețuit in mod miraculos ruperii barajului din Brazilia, incident in care cel puțin 121 persoane au murit, iar alte 200 sunt date disparute, a povestit cum a reușit sa iși mențina calmul intr-un moment in care a fost sigur ca va muri.

- Bilantul catastrofei din Brumadinho a urcat vineri la 115 morti si 248 de disparuti, dupa ruperea unui baraj in sud-estul Braziliei la 25 ianuarie, au anuntat autoritatile locale, relateaza...

