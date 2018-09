Stiri pe aceeasi tema

- *Știți care e cea mai buna dovada ca Antena 3 l-a parasit pe diktator și a imbrațișat cauza viitoarei orfeline de Partid, Gaby Firea? Faptul ca aseara Dragnea a vorbit inainte, iar Firea dupa. Cu alte cuvinte, Firea a avut astfel prilejul sa desființeze toate aiurelile lui Daddy, venind ea cu altele…

- Doi negustori din Suceava au incercat sa vanda un pui de leu la un ștrand din Timișoara, fara sa aiba niciun document de proveniența. Credeau sa se intalnesc cu niște cumparatori interesați de cumpararea animalului, care erau de fapt polițiști. Sucevenii au fost amendați, iar puiul de leu a fost dus…

- Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat pentru a patra oara in semifinalele turneului de la Cincinnati, vineri noapte, trecand in sferturile de finala de sportiva ucraineana Lesia Turenko, numarul 44 mondial, scor 6-4, 6-1. Simona Halep a declarat, vineri noapte, dupa meci, ca a avut noroc ca Darren…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,47%, pentru a patra zi consecutiv, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Ro...

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, in a doua zi a unui summit NATO, la Bruxelles, ca probabil poate sa retraga Statele Unite din NATO, dar ca acest lucru nu mai este necesar, relateaza The Associated Press. Potrivit unor dezvaluiri, Trump a amenintat in timpul summitului ca retrage Statele…

- Andrei Birsan a inceput sa faca fotografii Bucurestiului in 1979, cand a terminat clasa a VIII-a. Tot atunci a inceput si “rezistenta” sa. In plina vrie a demolarilor ceausiste, comunistii i-au confiscat aparatul foto de doua ori si a fost cat pe ce sa-si rateze viitorul. “Am inceput sa fac fotografii…

- SC Salubritate Craiova SRL va desfașura, in perioada 02.07-03.07.2018, a patra etapa a dezinsecției pe domeniul public din acest an, intervenție ce se va realiza prin pulverizare aeriana dimineața, in intervalul orar 06.00-12.00. Vor fi vizate lacurile de pe teritoriul ...