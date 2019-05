Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de finanțare cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare și echipare a ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina The post Clinica de balneologie va fi reabilitata cu bani europeni appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa ce a ramas blocat in trafic din cauza unui accident, primarul Timișoarei a decis ca este momentul sa mai faca o pagina de Facebook a primariei. Se numește Primaria Timișoara INFO Trafic și ar urma ca specialiștii din centrul de management al traficului sa anunțe cand au loc incidente…

- Angela Vintilescu, cel mai cunoscut consilier local al PSD Novaci și cel mai activ, a demisionat din acest for de conducere, dar și din Partidul Social-Democrat, ca urmare a unor declarații neinspirate facute de Gheorghe Porumbel, liderul organizației locale a PSD. Consiliera Vintilescu și-a facut demisia…

- 30 este doar un numar! Cu doar cateva zile inainte de aniversarea celor 30 de ani pe care-i va implini pe 12 aprilie, Antonia a postat pe Facebook o ... The post Antonia, schimbare de look spectaculoasa, inainte de implinirea a 30 de ani. Foto in articol appeared first on Renasterea banateana .

- Oana Popescu a anunțat, pe Facebook, ca renunța la candidatura pe lista Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare. Ea a precizat ca a crezut ca va ajuta oamenii daca va candida, insa a constat ca, cel puțin in prezent, nu este așa. „Am renuntat la candidatura la europarlamentare pe listele Aliantei…

- Cei de la Asociația Culturala TGP te invita la evenimentul „Timotion canta – Atelier gospel și concert pe strada”. In 14 aprilie, cand va avea loc Timotion – festival de alergare in scop caritabil, se va desfașura și o noua aventura marca TGP. Ești invitat sa canți cu cei de la Asociația Culturala…

- Ingropata in gunoaie, Timisoara este din acest sfarsit de saptamana un pic mai curata. Daca un grup de studenti a facut curat pe strada Ovidiu Balea, cei de la Politia Locala si de la Administratia Bazinala de Apa Banat au curatat malurile Begai. Astfel, #Trashtagchallenge, o provocare…

- Mirela Baniaș, cunoscuta telespectatorilor de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, s-a afișat blonda in fața prietenilor sai din mediul online. Transformarea este spectaculoasa. Pe contul sau de socializare, Mirela Baniaș a postat o fotografie in care apare așa cum o știe toata lumea, și anume…