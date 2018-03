Stiri pe aceeasi tema

- Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut la nivel internațional pentru rolul sau in blockbuster-urile “Life of Pi” și “Slumdog Millionaire”, a anunțat ca sufera de o boala rara, o tumoare neuroendocrina, scrie AFP. Intr-un comunicat de presa, Khan și-a anunțat fanii ca a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrina,…

- Autoritatile intervin la Laceni si Orbeasca de Sus pentru ca apele sa nu intre in gospodariile oamenilor in Eveniment / Apa provenita din precipitattile abundente si scurgerile de pe dealuri creeaza probleme la Orbasca de Sus si Laceni, iar pompierii miliari, impreuna cu membrii Comitetului…

- O improvizatie i-a adus moartea unui tanar din Putineiu in Eveniment / Un tanar in varsta de 27 de ani, din localitatea Putineiu, a murit electrocutat in noaptea zilei de duminica, 11 martie. Potrivit reprezentantilor IPJ Teleorman, tanarul a iesit din casa, moment in care s-a impiedicat de…

- Accident rutier cu victime, la Piatra/ Doua persoane au ajuns la spital in Eveniment / Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier pe raza localitatii Piatra, in dupa amiaza zilei de sambata, 10 martie, iar in urma impactului au rezultat doua victime, care au fost preluate…

- Accident rutier in Alexandria/ Trei victime, intre care si un copil, au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc in dupa amiaza zilei de sambata, 10 martie, in municipiul Alexandria, la intersectia strazilor Libertatii cu Fratii…

- Apa acumulata pe carosabil a inchis DJ503 Draganesti Vlasca-Botoroaga in Eveniment / Din cauza apei acumulate pe carosabil, in urma topirii zapezii, a fost inchisa circulația rutiera pe DJ503 Draganești-Vlașca – Botoroaga, informeaza reprezentantii IPJ Teleorman. Conducatorii auto care se…

- Pompierii militari s-au mobilizat, la Draganesti, pentru evacuarea apei din gospodariile oamenilor in Eveniment / 50 de pompieri militari cu mijloace specife de interventie (camioane, autospeciale de lucru cu apa si spuma, motopompe de remorcabile si transportabile) au intervenit in seara zilei de…

Anunt de presa – Achizitia de utilaje de constructii performante la Andreea Construct Company SRL in Eveniment /

Anunt de presa – Dotare cu utilaje si echipamente pentru dezvoltarea economica a SC Mirumar SRL prin diversificarea activitatii in Eveniment /

Anunț privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru masurile: – M3.2/6B „Servicii sociale imbunatațite in teritoriul Grupul de Acțiune Locala VALEA CLANIȚEI" – M3.3/6B „Integrarea minoritaților locale" in Eveniment /

- Peste 3.000 de carti de munca, uitate la ITM Teleorman in Social / Din 2011, carțile de munca sunt doar in format electronic, astfel ca inspectorii ITM au anunțat la momentul respectiv ca angajații din Teleorman iși pot ridica vechile carnete. Deși a trecut destul timp de la trecerea cartilor…

- Autoritatile din doua judete s-au mobilizat pentru salvarea unei fetite bolnave, la care nu poate ajunge ambulanta in Eveniment / Ambulanta nu poate ajunge la o fetita de 9 ani, cu stari febrile, tuse si varsaturi, din satul Bacalesti, localitatea Calmatuiu de Sus, drumurile de acces din Teleorman…

- Acest model a fost lansat de Nokia in 1996 si devenit celebru si datorita aparitiei in cadrul trilogiei Matrix. Noua versiune Nokia 8110 pastreaza in mare designul originalului, cu acelasi mecanism de tip slider, dar ceva mai rotunjit la conturi si cu o culoare noua, numita de producator “galben banana”.…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Actorul si prezentatorul Stephen Fry a dezvaluit ca sufera de cancer de prostata si ca a suportat in ianuarie o interventie chirurgicala pentru indepartarea prostatei, relateaza vineri Press Association. Fry, in varsta de 60 de ani, a anuntat informatia intr-o inregistrare de 13 minute postata pe contul…

- Un consilier PNL are zilele numarate in Consiliul Judetean in Politic / Unul dintre alesii judeteni ai PNL are zilele numarate in Consiliul Judetean, potrivit unor surse din partid, iar demersul de retragere a sprijinului politic se va oficializa in perioada urmatoare. La baza deciziei sta,…

- Colegii plutonierului major Claudiu Mihai Sova cer ajutor pentru salvarea camaradului lor. Barbatul a fost diagnosticat cu o boala oncologica evolutiva."IN ATENTIA CAMARAZILOR LMP SOS pentru Plt. Maj. SOVA CLAUDIU MIHAI.Camaradul nostru este incadrat la UM 01459 Medgidia, a fost diagnosticat cu boala…

- Batrana disparuta de la domiciliu in Eveniment / Reprezentantii IPJ Teleorman cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei batrane in varsta de 76 ani, reclamate ca fiind disparuta de la domiciliu. Femeia, Melintescu Gratiana, in varsta de 76 ani, nascuta la data de 05.08.1941,…

- Magazinul ALTEX din Alexandria a fost calcat de hoți in Eveniment / Cunoscutul magazin de electronice și electrocasnice de la ieșirea din municipiul Alexandria a fost spart in cursul nopții de sambata spre duminica, și, din primele informații, hoții ar fi plecat cu mai multe telefoane și tablete.…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Un tanar din Buzau are zilele numarate pe un pat de spital din Germania, unde se afla internat din toamna anului trecut. Rudele lui Daniel Vișan, de 37 de ani, bolnav de cancer, cu metastaza in tot corpul, fac apel la oamenii cu suflet sa doneze bani pentru a-i plati lunile de spitalizare și ca sa-l…

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta: peste 450 de solicitari, cinci persoane au fost gasite decedate in Eveniment / 467 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 02 februarie, ora 00.00– 05 februarie, ora 09.00, iar cinci persoane au fost gasite decedate,…

- Peste 500 de controale de prevenire in anul 2017 in Eveniment / Inspecția de Prevenire a planificat și executat, pe parcursul anului trecut, 537 de controale de prevenire, din care 51 la obiective de investiții, 193 la operatori economici, 4 la obiective SEVESO, 255 la instituții si 34 la localitați…

- Ceea ce s-a dorit a fi o ședința foto glam pentru ediția de Oscar a revistei Vanity Fair a avut parte de reclama pe jumatate rușinoasa, din cauza faptului ca Oprah Winfrey și Reese Witherspoon, doua dintre vedetele din fotografia de coperta, au expus doua greșeli de Photoshop. Ei bine, se pare ca in…

- In așteptarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar care va avea loc pe 4 martie, 12 dintre vedetele importante de la Hollywood s-au reunit pentru o ședința foto VIP. Ca in fiecare an, Vanity Fair a lansat o ediție speciala pe coperta careia apar cateva dintre cele mai mari personalitați din showbizul…

- Joi, 25 ianuarie, Oana Roman a avut o noua ediție a emisiunii „Oana Punct Roman”, pe care o prezinta live pe pagina de facebook a revistei Viva. Oana Roman a vorbit despre marșul care a avut loc in Capitala zilele trecute. „Nici in strainatate forțele de ordine nu stau la discuție. marșul de sambata…

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta in Eveniment / 533 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 19 ianuarie, ora 00.00– 22 ianuarie, ora 09.00, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Termenul de depunere a formularului 600, amanat pana la 31 martie in Economie / In urma unei intalniri pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut-o luni dimineata cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-ar fi stabilit ca termenul de depunere a formularului 600 sa fie amanat pana la 31 martie…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Demisie in Consiliul Judetean: Adrian Iorga o inlocuieste pe Raluca Fedeles in Politic / Garnitura liberala din Consiliul Judetean se modifica, din nou, dupa ce Raluca Fedeles a fost aleasa in Biroul Politic National al Organizatiei Femeilor Liberale, in functia de vicepresedinte pentru mediul de…

- COMUNICAT DE PRESA Referitor la evenimentul epidemiologic petrecut la Gradinita Bucsani, va informam urmatoarele: Institutul Marius Nasta Bucuresti confirma Post-ul Unul dintre copiii de la Bucșani, diagnosticat cu TBC! A luat boala de la educatoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis in Politic / Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a anuntat miercuri, la finalul consultarilor cu partidele politice, ca accepta propunerea PSD-ALDE pentru functia de sef al Executivului.…

- 131 kg de peste, confiscate de jandarmi la Videle in Eveniment / Luni, 15 ianuarie a.c., ca urmare a unei actiuni de combatere a braconajului piscicol, desfasurate in zona orasului Videle, jandarmii au surprins doi barbati care ofereau spre vanzare, in mod ilegal, cantitatea de 131 kilograme peste…

- 676 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in ultima luna din 2017 in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna decembrie a anului 2017, 843 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca…

ANUNT PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE A PROIECTELOR NR. 1/2017 Masura – M3.1/6A – Dezvoltarea activitatilor non-agricole in teritoriul GAL -VARIANTA SIMPLIFICATA in Eveniment /

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Batrana de 91 de ani, scoasa de pompieri din fantana in care cazuse in Eveniment / Pompierii videleni au salvat o batrana, in varsta de 91 de ani, care cazuse intr-o fantana, in localitatea Merenii de Sus, potrivit purtatorului de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir. Se pare…

- Peste 75% dintre medicii de familie din Teleorman semnasera, pana joi dimineata, acte aditionale la contractul cu CJAS in Social / La nivelul judetului Teleorman, pana in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie, 128 dintre cei 167 de medici de familie care ofera servicii medicale au semnat acte aditionale…

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitatile care afecteaza aproape toate computerele din ziua de azi, noteaza agentia Reuters, care a sintetizat principalele informatii pe care utilizatorii de dispozitive trebuie sa le cunoasca.

- Cateva sute de solicitari la Ambulanta in minivacanta de Anul Nou in Eveniment / 572 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Accident rutier la Perii Brosteni/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier cu patru victime a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 3 ianuarie, pe raza localitatii Perii Brosteni, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet.…

- Accident rutier cu victime pe DN6, intre Vitanesti si Vaceni in Eveniment / Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe Drumul Ntional 6, intre localitatile Vitanesti si Vaceni, informeaza purtatorul de cuvant al ISU A.D. Ghica Teleorman,…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de știri bizare. De la mesajul bizar transmis de Donald Trump, la Hollyweed – agenția Reuters trece in revista cateva dintre cele mai inedite știri care au prezentat interes in acest an. Stilul lui Donald Trump l-a menținut pe liderul de la Casa Alba incontinuu in atenția…

- Sporul natural ramane negativ in Teleorman in Social / In luna octombrie a acestui an, in judetul Teleorman s-au nascut 258 copii, cu 29 mai multi decat in luna septembrie, potrivit informatiilor date publicitatii de Directia Judeteana de Statistica Teleorman. Pe de alta parte, conform sursei…

- Teleormanean arestat dupa ce a furat cutia milei dintr-o manastire din Galati in Eveniment / Un barbat de 33 de ani, din Teleorman, a fost arestat preventiv dupa ce a furat dintr-o manastire din Galati cutia milei in care erau aproape 400 de lei. Teleormaneanul a fost depistat de politisti…

- 1.016 teleormaneni si-au gasit un loc de munca in luna noiembrie in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna noiembrie a anului 2017, 1.260 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca a…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

