Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au descoperit noi indicii care au rasturnat intreaga situatie in cazul celor doua cadavre descoperite in apartamentul groazei din Pacurari • Desi initial se banuia ca agentul de paza si-ar fi strangulat mama, iar apoi s-ar fi sinucis, se pare ca povestea este cu totul alta si mult mai violenta…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere, un barbat de 61 de ani fiind dus la audieri. „Cu privire la incendiul de aseara, de pe strada Fântânele, din Cluj-Napoca, facem urmatoarele precizari: în cauza a fost înregistrat…

- O interpelare depusa de Emanuel Ungureanu la adresa ministrului Sorina Pintea solicita „in regim de urgența” Corpului de Control al Ministerului Sanatații sa verifice relatia „suspecta” dintre Spitalul CFR și o clinica privata de oftalmologie din Cluj-Napoca.

- Giuseppe Ulleri a murit la spitalul Manchester Royal Infirmary din Marea Britanie din cauza unei pneumonii. Insa, familia barbatului de 61 de ani a acuzat unitatea medicala de neglijența, afirmand ca omul care avea sindromul Down nu a fost hranit timp de 10 zile. Barbatul a fost internat in luna…

- Anchetatorii au efectuat ieri percheziții la Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București (DSPMB), vizați fiind funcționarii care l-au ajutat pe falsul medic sa-și obțina codul de parafa. Procurorii care se ocupa de caz au facut primele acuzații oficiale ce ii vizeaza și pe funcționarii care…

- Anchetatorii o iau pe urmele falsului doctor cu certificate falsificate grosolan de ortoped si de psiholog, demascat cu ajutorul Stirilor TVR. Ionut Marian Grigore are dosar penal deschis la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3.

- Anchetatorii fac verificari in vederea identificarii autorului sau autorilor in cazul barbatului de 61 de ani gasit impușcat in mașina sa, pe DJ 205 R, spre Slobozia Cioraști. Potrivit informațiilor primite de la procurorul Angela Van, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, in cauza…

- Colegiul Medicilor (CM) si reprezentanti ai Ministerului Sanatatii vor verifica documentele si statutul tuturor medicilor care profeseaza in spitale. Initiativa este una a Colegiului Medicilor din Romania, urmand ca, in fiecare judet din tara, coordonatorul activitatii de avizare a Colegiului, impreuna…