Stiri pe aceeasi tema

- Un batran italian, in varsta de 76 de ani, a fost indragostit pana peste cap de o romanca in varsta de 30 de ani. Barbatul, certat de rude pentru aceasta relație, s-a spanzurat in garajul casei. Tanara nu i-a cerut nimic, dar batranul a simțit sa-i dea sume importante de bani și cadouri scumpe. Fiica…

- Un pensionar italian s-a dus la un program tv cu o mare audiența, de la postul Canale 5, pentru a spune lumii cum a fost pacalit de o romanca. Aceasta l-a facut sa-i dea 20.000 de euro și apoi nu i-a mai raspuns la telefon. Cazul a fost prezentat in emisiunea "Pomeriggio Cinque" in ediția din 13 martie.…

- Mariana Vasile, o femeie originara din Slobozia, judetul Ialomita, care plecase peste hotare pentru un trai mai bun, si-a gasit sfarsitul la 51 de ani. Romanca a fost lovita de o masina unui barbat italian de 39 de ani.

- O romanca a fost ranita, iar concubinul ei italian a fost impuscat in cap intr-un atac armat comis in fata unei gradinite din cartierul Magliana situat in zona de sud a Romei. Barbatul, un cunoscut mafiot italian, a murit la spital.

- O tanara din judetul Gorj a ajuns dupa gratii fiind cercetata pentru ca ar fi escrocat sentimental un batran italian, care si-a vandut locuinta din centrul orasului Milano pentru a se muta in Romania alaturi de femeie.

- O romanca in varsta de 30 de ani, Simona Margaian Tiriplica, din comuna Scoarta, judetul Gorj, a ruinat un italian in varsta de 73 de ani. Femeia l-a inșelat pe barbat cu aproximativ 800.000 de euro.

- O tanara din judetul Gorj a ajuns dupa gratii fiind cercetata pentru ca ar fi escrocat sentimental un batran italian, care si-a vandut locuinta din centrul orasului Milano pentru a se muta in Romania alaturi de femeie.

- Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, tanara de 30 de ani i-ar fi promis cetateanului Italian, Francesco Thielo Alberto, in varsta de 73 de ani, ca se va casatori cu el, daca vor deschide impreuna o afacere in Dubai si in Romania, asa ca barbatul i-a trimis in tara…