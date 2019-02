Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca un fals chirurg italian a fost depistat in Romania, barbatul operand in mai multe clinici private fara a avea insa dreptul de libera practica, ci doar o parafa.

- Din martie 2018, Matthew Mode incepe sa opereze in Bucuresti, in nu mai putin de patru clinici: Euromedical, Prestige, MH Medical Group si Monza. Cartea sa de vizita este impresionanta. A studiat in SUA si a lucrat in Marea Britanie, Spania, Italia si, acum, in Romania. CV-ul barbatului de 38 de ani…

- Vasile Derevlean, un tanar din comuna Marginea, județul Suceava, elev in clasa a XII-a, are o poveste de viața emoționanta. Deși nu a implinit inca 18 ani, vrea sa devina chirurg plastician, dupa ce la inceputul vieții sale a trecut prin momente cumplite. Cand avea doi ani, a tras cu mana stanga o oala…