- Un barbat din orașul italian Monte San Giusto a chemat carabinierii sa-l apere de soția sa care il batea. Femeia, de naționalitate romana, era nemulțumita de nivelul de trai pe care i-l oferea soțul sau. Barbatul de 47 de ani a depus plangere impotriva soției sale, spunand ca este batut și harțuit permanent…

- Un italian gelos i-ar fi dat foc iubitei lui, o romanca, din razbunare. Acesta a incendiat locuința in care se afla tanara, iar aceasta nu a mai putut fi salvata, murind in chinuri groaznice. Crima a avut loc la Sala Consilina, o comuna din provincia Salerno, regiunea Campania. Barbatul de 48 de ani…

- Detalii cutremuratoare. Vezi de ce si-a omorat politistul copilul. Incredibil unde a pus cadavrul. Criminalul a lasat un bilet de adio.foto M. F., politistul de 29 de ani care si-a ucis sambata baietelul de 3 ani si 7 luni iar apoi s-a omorat, tocmai divortase saptamana aceasta de sotia lui. Potrivit…

- Flavia si Domenico Di Bari sunt sot si sotie si s-au inscris in show-ul culinar de la Antena 1 pentru a demonstra ca iubirea nu ii opreste sa inceapa un razboi gastronomic in bucataria de la ”Chefi la cutite”. Astfel, in marea premiera a celui de-al saselea sezon, difuzata luni si marti seara, de la…

- Femeia a fost retinuta si dusa la arestare, fiind considerata principalul suspect in controversatul caz de crima si de profanare de cadavre. Ea le spusese tuturor ca barbatul ei a demisionat din Politie si a plecat la munca in strainatate.

- O fetița care a plecat de acasa, duminica dimineața, a fost preluata de politiștii de la Ordine Publica de pe strada și predata in siguranța familiei. Copilul ratacea descult, prin zona centrala, cand a fost vazut de o femeie care a sunat la poliție. Agenții au preluat-o și au ținut-o cu ei, i-au dat…

- O romanca de 26 de ani a fost ucisa cu bestialitate de fostul sau iubit, intr-un orașel din Marea Britanie. Familia ei este disperata și cere ajutor pentru a aduna bani deoarece nu are posibilitate de a-i repatria trupul. Fratele Cristinei Calancea, Razvan, a deschis o pagina de strangere de fonduri…

- Actorul italian, scortos si plin de fite, a folosit-o pe romanca pe post de asistenta personala. Iulia Vantur a fost gazda Festivalul Cerbul de aur Brasov si toata lumea a prezentat-o ca pe o adevarata diva. Nu aceeasi impresie a avut insa despre romanca, guest star-ul evenimentului, Gabriel Garko.…