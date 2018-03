Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unui clan din gruparea ‘Ndrangheta a fost arestat dupa ce a dat foc casei unor romani in Italia. Doi copii se numarau printre cele șase persoane aflate in cladire in momentul in care a izbucnit focul. Antonio Labate, in varsta de 68 de ani, liderul unui clan al organizatiei infractionale ‘Ndrangheta,…

- Liderul unui clan al organizatiei infractionale 'Ndrangheta a fost arestat preventiv sub acuzatia ca a dat foc casei in care se aflau sase cetateni romani, afirma surse citate de presa italiana. - continua -

- O firma din Cehia a reinviat un brand romanesc din Epoca de Aur. Niciunui roman iubitor de munte nu-i lipsea, inainte de Revoluție. Mai exact, este vorba despre doi tineri antreprenori, care incearca sa readuca in memoria consumatorului un produs emblematic din judetul Mures: schiurile Reghin.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari.

- Plaja de la Capu Midia a fost, astazi, scena de desfașurare a secvențelor de desant amfibiu și de lupta impotriva unor grupari paramilitare ostile, conform scenariului tactic al Exercițiului multinațional Spring Storm 18, condus de Componenta Operaționala a Forțelor Navale. Pușcașii marini americani…

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP conform News.ro . ”Demisionez din postul de ministru…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat și predat autoritaților competente un cetațean italian cautat de catre autoritațile din Italia pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la omor. Ieri, 10 martie a.c.,, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu Mare, s-a…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a aprobat miercuri propunerea Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, presedintele Departamentului pentru Relatii Bisericesti Externe al Patriarhiei Moscovei, de introducere in calendarul local a unor...

- Biserica Ortodoxa are programat pentru luna martie un eveniment de o insemnatate aparte pentru viata crestinilor. In perioada urmatoare vor avea loc canonizari de sfinti romani, deja cunoscuti publicului larg.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat in emisiunea „Adevaruri de viața” care este cel mai ascuns vis al sau. „Imi doresc ca aceasta țara sa fie cum mi-o inchipui eu. O țara iubita de romani, construita de romani, apreciata de romani și de niciun roman batjocorita”, a marturisit Petre…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aratat un susținator deschis al procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Organizația Declic, apropiata mișcarii de protest #Rezist, a trimis Administrației Prezidențiale o petiție semnata de peste 100.000 de romani prin care aceștia iși afirma sprijinul pentru…

- Fundasul Vlad Chiriches ar putea reveni pe teren, la 11 martie, cand echipa sa Napoli va evolua pe San Siro cu Inter Milano, in etapa a XXVIII-a a campionatului italian Serie A.Internationalul roman a suferit o leziune musculara de gradul I la bicepsul femural stang. El s-a accidentat la antrenamentul…

- LPF a aprobat aducerea arbitrilor straini in Liga 1. In play-off, tot cu ”centrali” romani! In Adunarea Generala de marți, Liga Profesionista de Fotbal a aprobat aducerea arbitrilor straini la meciurile din Liga 1. Astfel, propunerea reprezentanților FCSB a fost aprobata, cu o condiție: ca ambele echipe…

- Octavian Ursulescu, Nico, Aurelian Temisan, Anca Turcasiu si multi alti artisti au venit, sambata, in Ploiesti, la mormantul Madalinei Manole din Cimitirul Bolovani, au aprins lumanari si au adus un omagiu „fetei cu parul de foc”. La Biserica Sfanta Treime din oras a avut loc o slujba de pomenire.

- Un scandal imens a izbucnit in Marea Britanie in urma publicarii unui clip in care apar trei romani in timp ce vandalizeaza masina unui vecin. Masina a fost atacata cu o crosa de golf, un topor si o bormasina. Filmarea a fost realizata de un alt roman care a povestit ca este vorba despre un conflict…

- Un cetatean italian, de 39 de ani, cautat la nivel international de autoritatile din tara sa pentru primirea in mod ilegal de bunuri provenind din infractiuni, a fost depistat de politistii romani in judetul Valcea, informeaza, miercuri, IGPR. Barbatul a fost dat in urmarire internationala…

- Legea Educatiei din Ucraina a fost unul dintre subiectele discutate de deputatul Ioan Balan, presedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, la intalnirea cu ambasadorul ucrainean la Bucuresti, Oleksandr Bankov. Discutiile s-au axat pe teme precum: dialogul politic romano-ucrainean, dezvoltarea…

- Cererea de locuinte in zona Aviatiei, din Capitala a sporit odata cu startul anului 2018 pe fondul numarului mare de specialisti romani veniti din orasele secundare, angajati in posturi cheie la companiile din zona Barbu Vacarescu - Floreasca - Pipera, potrivit companiei de consultanta imobiliara…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, marti, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece.

- Tradiție creștina spune ca Lasata Secului pentru Postul Paștelui are doua etape care conduc treptat catre Postul Sfintelor Paști: Duminica Infricoșatei Judecați - cand se lasa sec de carne (11 februarie) și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai - cand se lasa sec de branza (18 februarie).

- Un cetatean italian, urmarit de autoritatile din Italia, pentru bancruta frauduloasa, a fost depistat de politistii romani, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.La data 6 februarie a.c., politistii din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului, un barbat,…

- Doi romani au fost arestați in Marea Britanie fiind acuzați ca practicau sclavia. Potrivit autoritaților britanice cei doi aduceau romani la munca pe care ii obligau sa lucreze in condiții inumane intr-o ferma de salata, scrie Cambridge News. Cei doi romani, un barbat in varsta de 30 de ani și partenera…

- Rovinarenii vor avea un loc modern unde sa se racoreasca in aceasta vara. Strandul din Rovinari va fi modernizat de o societate administrata de un italian. Circa 200 de mii de euro pune la bataie investitorul privat pentru modernizarea complexu...

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite corespondentul Mediafax,

- Emanuele Dessi a postat pagina sa de Facebook: ”E a treia oara in viata mea in care am fost nevoit sa lovesc un baiat roman”. Mai mult, el susține ca s-a aparat: ”Eu am fost agresat, mi-am aparat familia si o voi face intotdeauna. Atunci, acea persoana m-a scuipat”. [citeste si] Claudia…

- Botezul este un ritual creștinesc de primire a cuiva printre credincioșii bisericii. În cadrul acestei ceremonii, copilul primește un nume și scapa de pacatul originar care îi este iertat.

- Moneda nationala isi va reveni pana la finalul anului, ajungand aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un nivel mai mic decat cel din…

- Doi romani se vor casatori, pe 10 februarie, in singura biserica de gheata din tara, cea aflata la peste 2.000 de metri altitudine, la Balea Lac, in Muntii Fagaras, potrivit reprezentantilor complexului de gheata de aici.&bdqu...

- Unul dintre cele mai intersante si inedite proiecte destinate celebrarii Centenarului Marii Uniri a fost demarat la Alba Iulia, miercuri, 24 ianuarie. Proiectul ”100 de chipuri romanesti” presupune realizarea a 100 de fotografii cu cei mai spectaculosi romani ai momentului cu aceeasi tehnica fotografica…

- Astfel, azi, incepand cu ora 10, la Caminul de Pensionari „Sf. Cuvioasa Parascheva" din Copou va avea loc activitatea „Simbolurile Micii Uniri". Octavian Tenea, voluntar al bibliotecii, alaturi de seniorii de la Asociatia „Afect", vor aduce in prim plan povestiri si poezii despre Unirea Principatelor…

- Un proxenet din județul Alba, pe lista celor mai cautati infractori romani. Pe lista celor mai cautați infractori romani figureaza, și in 2018, numele unui barbat din Alba, Claudiu Gheorghe Piclișan (43 de ani), care se sustrage executarii pedepsei cu inchisoarea. Pe numele sau exista un mandat de 10…

- Parlamentul italian a votat in favoarea trimiterii a sute de militari in Niger pentru a ajuta autoritatile locale sa lupte impotriva terorismului si a traficului cu migranti, relateaza miercuri DPA. Misiunea militara, anuntata luna trecuta de guvernul italian, prevede o desfasurare initiala…

- Fetita de doar o luna si jumatate a unui cuplu de romani stabiliti in Italia, in Ponte San Nicolo, Padova, a fost gasita fara suflare de mama ei.Potrivit rotalianul, moartea a fost cauzata de sindromul de moarte subita a sugarului. Tatal fetitei sustine ca sotia sa, a alaptat fetita in jur de miezul…

- Juralistul Antena 3, Radu Tudor, ii transmite o scrisoare premierului Mihai Tudose in care ii solicita sa anuleze ordinul dat de șefa ANAF, Mirela Calugareanu, prin care peste 1,5 milioane de romani vor fi nevoiți sa mearga pentru a-și plati taxele pe drepturi de autor. Citește mai multe detalii…

- Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a Partidului Mișcarea Populara, a incetat din viața. Aceasta a murit in urma unui infarct. Anunțul decesului a fost facut de Daniel Tecu, președintele FADERE – Federație a Asociațiilor de Romani din Europa, pe o rețea de socializare.…

- Nu o data, tinerii medici, formați in universitațile de Medicina romanești, sunt blamați de romani pentru ca aleg sa plece. Dincolo de șansa de a se amplini material, de a-ți permite dupa ani intregi de studiu intens o casa și o mașina, tinerii medici romani aleg sa plece... pentru ca nu mai au de ce…

- ''In perioada 30 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018, aproape 8.000 de politisti au actionat zilnic, in toata tara, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica'', informeaza joi IGPR. Potrivit sursei citate, structurile de politie au intervenit la 12.336 de evenimente, dintre care 10.466…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 18-lea an consecutiv, a fost si in acest an lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public. Minutul de aur al Revelionului...

- Muzicologul Grigore Lese a declansat un veritabil scandal in lumea folclorului dupa ce a afirmat faptul ca un un cantec popular extrem de cunoscut si indragit de catre romani, nu-i place, este ca si cum ar canta turcii: „Noi suntem turci”.

- Intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) se arata ca numarul utilizatorilor de internet a crescut cu 3,8% in acest an, comparativ cu cel anterior. ‘Internetul, spatiu informational si de comunicare, prezinta un interes din ce in ce mai mare pentru toate categoriile de populatie.…

- "Am dorit sa ma aflu zilele acestea in Kandahar, impreuna cu generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, alaturi de militarii nostri aflati in misiune in teatrul de operatii din Afganistan. (...) Am stat de vorba cu ei, am gustat impreuna bucatele traditionale romanesti si am povestit…

- Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), potrivit News.ro.

- Legislatura parlamentara se incheie in Italia, iar miercuri, la ultima sedinta a Senatului de la Roma nu a existat nici macar cvorumul necesar pentru a fi supusa la vot una dintre legile cele mai dezbatute si controversate din ultimii ani, cea care ar permite acordarea automata a cetateniei italiene…

- Inventivitatea romaneasca, „altoita” pe un act normativ facut prost, a dus la o situatie paradoxala la Galati, unde circa 150.000 de locuitori, adica jumatate din populatia urbei, au „fentat” taxa din care ar trebui sa fie asigurata curatenia orasului. Totul a pornit de la taxa de habitat introdusa…

- Politistul brasovean Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare catre Mos Craciun, cu un mesaj politic, care se incheie cu rugamintea de a-i „face pe romani mult mai greu de prostit“.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, afirma, intr-un mesaj transmis duminica, faptul ca acesta este primul Craciun fara Regele Mihai, ea remarcand "asezarea impreuna a intregii noastre natiuni" cu ocazia funeraliilor din urma cu doua saptamani."Romani, timp de mai multe decenii, trecand…

- Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, in urma unui accident feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului spaniol Madrid, anunța presa spaniola. Printre aceștia se afla și noua cetațeni romani, anunța MAE intr-un comunicat de presa. "Conform informatiilor obtinute de la autoritatile…

- Anunț de ultima ora al Ministerului Afacerilor Externe: noua romani se afla printre victimele accidentului de tren din Spania. Accidentul feroviar s-a produs in orașul Alcala de Henares, in apropiere de Madrid. Locomotiva unui tren a izbit tamponul, situat la capatul caii ferate.41 de persoane…

- Aproape doua treimi din camerele de supraveghere din Washington DC au fost blocate de doi hackeri romani, aceștia incercand apoi sa șantajeze autoritațile americane. Totodata au pus in pericol si zona Casei Albe. Cei doi sunt acuzați și ca au incercat sa șantajeze prin intermediul unor viruși de tip…

- “Lupta pentru independența este suma vieții noastre istorice” – Mihai Eminescu. Prof. Nicolae IONESCU La 140 de ani de la evenimentele din 1877-1878, literatura l-a impus pe Peneș Curcanul și i-a dat substanța istorica. Disputa in jurul numelui real continua și azi: „Plecat-am noua din Vaslui Și cu…