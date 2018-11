Stiri pe aceeasi tema

Trei persoane despre care se presupune ca s-au ratacit pe Muntele Semenic sunt cautate, vineri, de jandarmii montani si salvamontistii din Caras-Severin ...

Politistii din Caras-Severin, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat astazi 17 perchezitii domiciliare la persoane banuite de trafic de droguri...

- Potrivit ANOFM, în evidentele institutiei sunt înregistrate 29.569 de locuri de munca. Dintre acestea, 1.436 sunt în Cluj, cele mai multe posturi vacante aflându-se în București (5.015), Prahova (2.680) și Arad (2.030). La nivel national, cele mai multe…

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna" Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de muncitor necalificat in...

Procurorii DIICOT Caraș-Severin au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Florea Marius Bozdorog pentru savarsirea infractiunilor de trafic ...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.914 locuri de munca vacante. (VEZI ȘI: APROAPE 30.000 DE LOCURI DE MUNCA DISPONIBILE IN ROMANIA, IN 19 SEPTEMBRIE 2018. SITUAȚIA PE JUDEȚE) Joburile sunt repartizate dupa cum urmeaza: Spania – 951 locuri de munca:…

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna" Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat in cadrul Blocului Alimentar.

Din aceasta vara, in padurile de pe raza comunelor Densuș din județul Hunedoara si Armeniș din Caraș-Severin pot fi vazuți patru viței de zimbri ...