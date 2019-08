Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, liberalul Iurie Chirinciuc, condamnat de Curtea de Apel Chisinau la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, se afla in vacanta pe insula Hidra, Grecia. Locul aflarii liberalului a fost identificat de catre reporterii de la RISE…

- Liderul interlop mexican Joaquin „El Chapo” Guzman a fost condamnat, ieri, la inchisoare pe viata de catre o instanta din Statele Unite, potrivit BBC. Pe langa pedeapsa de inchisoare pe viata, instanta l-a condamnat la inca 30 de ani de inchisoare. In luna februarie, Guzman, in varsta de 62 de ani,…

- Borja este un tanar in varsta de 26 de ani care a salvat o femeie de hoți, in Spania. Acum, tanarul este condamnat la doi ani de inchisoare și plata unor daune de 178.000 de euro. Borja are acum 26 de ani, iar cand a avut loc incidentul avea 22 de ani. Se intampla in Malaga, in data de 8 februarie 2015,…

- Avocatii narcotraficantului, cel mai puternic dupa sfarsitul dominatiei columbianul Pablo Escobar, in 1993, au anuntat deja ca fac apel impotriva acestei condamnari. El a fost gasit vinovat, in februarie, de catre un juriu federal american, de faptul ca a introdus in Statele Unite tone de cocaina, heroina…

- In varsta de 62 de ani, Guzman are 10 capete de acuzare, inclusiv trafic cu droguri si spalare de bani. El a fost acuzat de catre un tribunal federal din New York, in februarie. Guzman a evadat dintr-o inchisoare mexicana printr-un tunel, in 2016, dar ulterior a fost prins si arestat. A fost…

- Celebrul gangster din Olanda Willem Holleeder a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, pentru ca a ordonat „lichidarea“ a cinci persoane, inclusiv a complicelui sau in rapirea baronului berii Freddy Heineken, in anii '80, relateaza AFP.

- Un tribunal din Kenya a condamnat miercuri trei barbati la pedepse cuprinse intre 41 de ani de detentie si inchisoare pe viata pentru rolul lor in atacul din 2015 de la o universitate, soldat cu cel putin 148 de morti, informeaza dpa. Unul dintre acuzati, Rashid Charles Mberesero, a fost condamnat la…

- Nikos Metaxas, criminalul in serie care a ucis șapte femei pe parcursul a trei ani in Cipru, printre care și o romanca și fiica acesteia, a fost condamnat la inchisoare pe viața, potrivit The Guardian.Cazul a provocat revolta in randul opiniei publice din Cipru din cauza modului superficial…