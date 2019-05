Stiri pe aceeasi tema

- Curtea din Moscova l-a condamnat pe cetațeanul norvegian Frode Berg, acuzat de spionaj impotriva Rusiei, la 14 ani de detenție intr-o colonie penala cu regim strict, transmite RFE. Potrivit anchetatorilor, pensionarul in varsta de 62 de ani, fost inspector de frontiera in distructul Finnmark de la granița…

- Un norvegian în vârsta de 63 de ani, Frode Berg, a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru spionaj de o instanța de Moscova, potrivit BBC News. Norvegianul a fost arestat în Moscova, în 2007, fiind acuzat ca ar fi întreprins acțiuni de…

- Un fost militar american arestat in vara lui 2018 in Iran a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru insultarea ghidului suprem iranian si postarea de fotografii personale pe internet, a comunicat sambata avocatul sau, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: A ieșit la iveala!…

- Un fost agent al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) a fost condamnat, marti, la 22 de ani de închisoare de o instanta judiciara din Rusia, sub acuzatia de spionaj în favoarea Statelor Unite, relateaza Mediafax citând Reuters.Serghei Mihailov, care a lucrat la un centru…

- Gonen Segev, ministru al Energiei si Infrastructurii in perioada 1995-1996, a fost acuzat de faptul ca a furnizat Iranului, in perioada 2012-iunie 2018, pe cand locuia in Nigeria, informatii despre localizarea unor instalatii israeliene sensibile si nume ale unor oficiali. Segev, care a fost prezent…

- Serghei Mihailov, un fost colonel al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB), a fost condamnat, marti, la 22 de ani de inchisoare de o instanta judiciara din Rusia, sub acuzatia de spionaj in favoarea Statelor Unite, relateaza site-ul agentei Reuters. ...

- Un fost ministru israelian a fost condamnat marti la 11 ani de inchisoare dupa ce a pledat vinovat intr-un caz de spionaj in favoarea Iranului, principalul inamic al statului israelian, a indicat procurorul Geula Co...

- De asemenea, instanta a admis actiunea civila exercitata de statul roman, prin ANAF, si l-a obligat pe Dumitru Misu sa plateasca, in solidar cu SC Romcip SA (actuala SC Ferma Salcia SA), despagubiri pentru prejudiciul cauzat de aproape un milion de lei (596.525 lei - debit principal, 251.077 lei - dobanda…