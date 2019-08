Stiri pe aceeasi tema

- Clauvino da Silva, relateaza The Guardian, a incercat sa evadeze dintr-o inchisoare din Rio de Janeiro purtand hainele fiicei sale, care venise sa il viziteze, dar și o masca de femeie, respectiv o peruca. L-a dat de gol insa comportamentul suspect, extrem de agitat, gardienii intrand la suspiciuni…

- Un capitan de armata din Cipru a primit sapte sentinte de inchisoare pe viata, dupa ce a pledat vinovat pentru uciderea a cinci femei si doi copii, in decursul a trei ani, potrivit The Guardian.

- Fiica lui Liviu Dragnea este cu un an mai tanara decat iubita tatalui sau, Irina Tanase și spre deosebire de fiul politicianului, nu a fost vazuta foarte des la penitenciar. Motivul absenței sale a fost aflat.

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a incasat lovitura dupa lovitura in aceasta perioada. Deși a incercat sa scape prin orice mijloace, fostul președinte nu a mai avut nicio șansa in fața legii. In tot acest timp, avocata sa a fost alaturi de el și a incercat sa-l scape. Flavia Teodosiu l-a aparat…

- Barbatul, identificat sub numele Hirokazu S., ar fi incercat sa scoata ilegal din tara 248 de animale nevertebrate, intre care insecte si paianjeni. Japonezul a fost arestat și un tribunal din Ecuador l-a gasit vinovat de "crima impotriva resurselor patrimoniului genetic national". Cetateanul japonez…