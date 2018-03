Un inspector judiciar care a controlat DNA, cercetat

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul judiciar care a condus echipa de control care a mers in verificari anul trecut la DNA va fi judecat disciplinar! Elena Radescu va raspunde in fata sectiei pentru procurori a CSM, dupa ce fostii sai colegi din inspectia au acuzat-o ca a in calcat statutul magistratului atunci cand, inainte…

- Daniel Dragomir, fost ofiter SRI, sustine, despre audierea directorului SRI, Eduard Hellvig, in dosarul Black Cube, ca "se cauta spectacol", precizand ca a fost legat de acest dosar de "statul paralel".

- La data de 12.03.2018 autorul tentativei de omor comise în zona unei uniti de alimentaie public situat pe Calea Clrailor în noaptea de 1011.03.2018 a fost prezentat Tribunalului Brila ocazie cu care aceast instan a dispus luarea msurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 zile.

- Un șofer din Buftea a incercat sa mituiasca un polițist care i-a transmis ca ii va reține placuțele de inmatriculare, pentru ca nu deține polița RCA valabila. Șoferul, un barbat de 46 ani, domiciliat in Buftea, județul ilfov, a fost ...

- La data de 8 martie 2018, politistii Postului de Politie Lopadea Noua au intocmit dosar penal fata de un barbat de 64 de ani, din comuna, care este banuit de comiterea unor infractiuni de taiere fara drept de arbori si furt de arbori. Se pare ca, in perioada 01-06 martie a.c., barbatul ar fi taiat,…

- Barbatul suspectat ca si-ar fi rapit copiii este cercetat sub control judiciar, altaturi de el fiind pus sub invinuire cu aceeasi masura un alt cetatean grec. Decizia a venit dupa mai multe ore de audieri la Parchetul General.

- Membrii Consiliului de Management Strategic au adoptat marti Raportul de monitorizare a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, informeaza Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui…

- Ieri dimineata, in jurul orei 08.30, politistii Biroului Rutier care desfasurau activitati de supraveghere a traficului pe bulevardul Independentei din municipiu au oprit pentru verificari un autoturism al carui conducator auto a incalcat marcajul longitudinal continuu. La volanul autoturismului a fost…

- Ionut Valentin Mihai, fost functionar public in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA Centrul Local Harsova, Razvan Alexandru Ionescu, fost consilier superior APIA Centrul Judetean Constanta, raman sub control judiciar. Decizia a fost luata de judecatorii din Tribunalul Constanta…

- Procurorul Mircea Negulescu este un „client destul de cunoscut” al Inspecției Judiciare, acum șase luni de zile pe numele sau fiind depusa prima plangere pentru aspecte neconforme cu statutul de magistrat.

- In baza propunerii procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Iasi a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de un functionar din cadrul Oficiului pentru Ameliorare si Reproductie…

- La data de 17 februarie a.c. poliitii brileni lau depistat pe strada Matei Basarab pe un brbat în vârst de 42 de ani din Brila în timp ce transporta cu un autoturism cantitatea de 500 de pachete de igarete ce nu aveau timbru de acciz. În cauz a fost întocmit dosar penal pent...

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a...

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. (continua) AGERPRES/(AS…

- La data de 14 februarie a.c., politistii de siguranța publica din cadrul Biroului Ordine Publica Blaj au prins in flagrant si au identificat pe T.C. de 18 de ani, din Bucerdea Granoasa, ca persoana banuita de comiterea unui furt, din incinta unei societati comerciale din Blaj. In 14.02.2018, orele …

- Un minor din Scheia este cercetat sub control judiciar pentru ultraj si distrugere, dupa ce a agresat fizic si a amenintat cu moartea doi politisti aflati in misiune si a vandalizat o autospeciala de politie. Potrivit Biroului de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, procurorii au…

- Legea antipropaganda, votata la 7 decembrie 2017 de Parlamentul de la Chișinau, a intrat oficial în vigoare. Aceasta înseamna ca emisiunile informativ-analitice și militare și politice, retransmise în Moldova din Rusia, trebuie eliminate din grila, scrie report.md Radiodifuzorii…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus arestarea preventiva a lui Stelica Mocianu, de 41 de ani, din Constant, cercetat de catre autoritatile judiciare din Germania. Mandatul de arestare este valabil pentru 30 de zile. Dispune predarea persoanei solicitate Stelica Mocianu catre autoritatile…

- Surpriza in cazul lui Dragoș Birligea, șoferul in varsta de 39 de ani, care a facut praf trei mașini, sambata, pe Bulevardul Dacia din București, in incercarea de a-și omori soția, aflata in dreapta sa in autoturism.

- Un tribunal din Turcia a dispus ca opt medici arestati saptamana trecuta pentru pozitia exprimata impotriva operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei sa fie pusi in libertate si plasati sub control judiciar, transmite luni dpa, citand cotidianul Hurriyet. Asociatia Medicala Turca (TMA) a confirmat,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 05 februarie 2018, fata de inculpatul BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director…

- Luni, 29 ianuarie, politistii l-au identificat pe un barbat de 50 de ani, din Alba Iulia care este banuit de comiterea infracțiunii de „insusirea bunului gasit”. Se pare ca, la data de 17 august 2017, barbatul ar fi gasit un telefon mobil ce era uitat, pe o banca dintr-un parc al municipiului Alba Iulia,…

- Andrei Lazar (31 de ani), fiul judecatoarei Liliana Lazar, s-a facut de-a lungul timpului remarcat prin batai si violente, iar ultimul scandal in care a fost implicat a avut loc anul trecut in luna decembrie. Tanarul l-a amenintat si agresat pe patronul unui bar din Craiova cu un cutit, iar procurorii…

- Tanarul de 29 de ani care a talharit, vineri noaptea, o femeie din Pitesti care se intorcea de la serviciu, a fost plasat astazi sub control judiciar.In noaptea de 26 spre 27 ianuarie a.c., in urma unei sesizari primite prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, politistii din cadrul…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, au aplicat 152 de amenzi si au constatat 20 de infractiuni. La data de 22 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 46 de evenimente, din care 39 solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a contestat sentinta Tribunalului Bacau prin care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Decizia lui Arsene a fost aflata dupa ce Direcția Naționala Anticorupție susține,…

- Prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, la o zi de cand fusese retinut de catre procurorii anticoruptie din Bacau, social-democratul aflat in fruntea Consiliului Judetean Neamt a aflat ca magistratii au decis cercetarea sa sub control judiciar. Mai exact, judecatorii de la Tribunalul…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, cercetarea sub control judiciar a presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene. Decizia nu este definitiva. Fostul deputat este acuzat de trafic de influenta, fapta pe care ar fi comis-o in 2013.

- Tribunalul Bacau a respins cererea de arestare preventiva, formulata de DNA Bacau și a decis ca Ionel Arsene sa fie cercetat sub control judiciar pe o durata de 60 de zile. Cel mai mult probabil procurorii DNA vor contesta decizia instanței, situație in care propunerea de arestare ajunge pe rolul Curții…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi sustras material lemnos si ar fi condus un autovehicul, fara sa aiba permis de conducere. Acesta se afla sub control judiciar pentru comiterea unei infractiuni rutiere.

- Un tanar din Baia Sprie nu a avut curajul sa-si asume un accident de circulatie in urma caruia o pasagera din masina pe care o conducea a fost ranita. A plecat de la locul faptei iar acum este cercetat atat pentru vatamare corporala din culpa cat si pentru parasirea locului accidentului. Aseara, in…

- Bitere este cercetat de mai multe fapte de luare de mita intr-un dosar al Parchetului de pe langa Tribunal. O fapta imputata medicului iesean dateaza din octombrie 2016, atunci cand Bitere ar fi pretins de la pacientul S.D.I. suma de 7.000 de lei in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale.…

- Joi, 11 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din comuna Sancel, care, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, a fost depistat, pe raza municipiului Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere…

- Cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați intr-un dosar de trafic de influența, comisarul șef Tomița Pavaloiu, fost adjunct al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, a fost gasit nevinovat. Dupa aproximativ doi ani de cercetari, procurorii au dispus…

- Cercetat sub control judiciar, cunoscutul medic clujean a ajuns vineri dimineata la o sectie de politie din Capitala, in conformitate cu procedurile pe care le are de respectat, odata ce magistratii au dispus o astfel de masura in cazul sau. La plecarea de la politie, profesorul – care a condus la un…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Modificarile la legile justiției, trimise ambasadelor Florin Iordache transmite ambasadelor textul tradus al celor trei legi noi care vizeaza Justitia: Modificarile, adoptate pentru a raspunde problemelor sistemului judiciar. Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul PSD Florin…

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei,…

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei.

- O patrula de ordine publica a descoperit miercuri, la ora 15.25, pe str. Curtea Domneasca din municipiul Suceava, o persoana care a sustras bani dintr-un automat de cafea situat la parterul unei cladiri. La parterul imobilului a fost identificat si aparatul de cafea ce prezenta urme de ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma…