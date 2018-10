Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat identitatea victimelor cumplitului accident de pe drumul Timișoara-Moravița, in urma caruia și-au pierdut viața șoferul vinovat și o copila de 9 ani. Tatal Teodorei, fetița moarta in accident, a transmis un mesaj sfașietor pe Facebook, in timp ce fiul sau, de doar 3 ani, se afla in coma indusa.

- Au aparut noi detalii despre barbatul care a comis cumplitul accident din județul Timiș, in timp ce facea un Live pe Facebook. The post Detalii șocante despre șoferul care a comis cumplitul accident din Timiș, in timp ce facea Live pe Facebook appeared first on Renasterea banateana .

- Andreea, tanara mama de 30 de ani din Calinești, Argeș a fost ucisa prin injunghiere de catre fostul soț, care a fost primul pe lista posibililor criminali. Astazi, mama victimei a postat un mesaj extrem de dureros pe Facebook.

- Se scurg momente cutremuratoare in Lolileasca, localitatea prahoveana, unde ieri dupa-amiaza a avut loc accidentul mortal, in urma caruia Daria, o fetița de 10 ani, a murit pe loc. Rudele, prietenii și colegii de școala o jelesc cu lacrimi amare, iar pe Facebook au aparut mai multe mesaje sfașietoare.…

- Fiica jandarmului de la IJJ Gorj, care s-a stins din viața, joi, la 43 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu o boala rara, a postat un mesaj emoționant pe Facebook, inainte de inmormantarea tatalui ei. „Sufletul meu, Dumnezeu a vrut sa ajungi langa el.. Te iubesc și te voi iubi…

- Andra i-a scris o scrisoare emoționanta fetiței sale, Eva, cu ocazia zilei de naștere. Micuța a implinit varsta de 3 ani pe data de 23 iulie. Chiar daca acum Eva este mult prea mica pentru a ințelege profunzimea cuvintelor, cu siguranța va aprecia ceea ce i-a scris mama ei mai tarziu, peste ani: „De…

- Sebastian Leogan era un tanar extrem de sociabil și de iubit de toți cei din jur, relateaza presa locala. Pe rețelele de socializare mesajele de condoleanțe curg neincetat. Prietenii sai sunt zdruncinați de vestea ca Sebastian a murit. Una dintre prietene i-a lasat acest mesaj! “Sebica, știu ca ma vezi,…