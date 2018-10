Selfie, mai periculos decat atacul rechinilor

Pare exagerat? Nici vorba: in medie, in fiecare an sase persoane sunt ucise de rechini. In perioada octombrie 2011 si noiembrie 2017, 259 de persoane au murit in timp ce faceau selfie. O echipa de cercetatori indieni (tara unde selfies fac cele mai multe victime) a obtinut acest uimitor rezultat analizand datele… [citeste mai departe]