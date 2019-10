Un îndrăgostit a escaladat zidul unei închisori să ajungă la fereastra fostei iubite Un indragostit de 18 ani din Germania l-a eclipsat pe Romeo-ul lui Shakespeare, escaladand zidul unei inchisori, inalt de patru metri, pentru a ajunge la fereastra cu zabrele a fostei sale prietene, scrie Agerpres dupa o relatare BBC. Tanarul de 18 ani a refuzat sa coboare, asa ca pompierii au folosit o scara pentru a-l salva. Presa germana a relatat ca fosta iubita, tot in varsta de 18 ani, s-a despartit de el cu putin timp inainte de acest gest spectaculos. Tanarul era pe jumatate dezbracat, aparent pentru a evita agatarea hainelor in sarma ghimpata. In prezent, el risca sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

