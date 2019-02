Un individ suspectat de spionaj n favoarea Rusiei a fost arestat n Suedia Autoritațile suedeze au arestat un angajat al unei companii de tehnologie din Stockholm, suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete din Rusia, a anunțat directorul Departamentului de Informații suedez, citat de BBC. Identitatea persoanei nu a fost facuta publica. Arestul a avut loc marți seara, au transmis autoritațile locale. Daniel Stenling, directorul Departamentului de Informații din Suedia, a declarat ca exista posibilitatea ca suspectul sa fi fost recrutat de un reprezentant al serviciilor secrete ruse, care acționeaza pe teritoriul Suediei din poziția de diplomat.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

