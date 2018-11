Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au fost ucise luni in provincia Anbar din Irak, cand mai multi barbati inarmati au atacat casa unui ofiter militar sunit, au declarat surse de securitate, relateaza Reuters.

- Diplomatul norvegian Geir Pedersen va prelua funcția de emisar al Națiunilor Unite pentru Siria, a transmis marți secretarul general ONU, Antonio Guterres, Consiliului de Securitate, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Mai multe surse diplomatice, care au vorbit in condiții…

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters. 'Politia turca are o inregistrare…

- Serviciile de informatii franceze au concluzionat ca Ministerul de Informatii iranian, controlat de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat un atentat impotriva unei reuniuni a unui grup de opozitie iranian ce urma sa fie comis pe 30 iunie la Villepinte, in apropiere de Paris, atentat…

- Serviciile de informatii turce au arestat in Siria un barbat suspectat pentru coordonarea unui atentat cu bomba in mai 2013 in sudul Turciei in care au fost ucise 53 de persoane, a informat un oficial al serviciilor de securitate turce, relateaza Reuters si AFP, conform Agerpres. Yusuf Nazik,…

- Sapte persoane au fost ranite duminica seara intr-o suburbie a Parisului dupa ce au fost injunghiate de catre un atacator, care a fost ulterior arestat de catre politisti, a declarat o sursa judiciara, citata de Reuters.

- Familia care guverneaza Coreea de Nord a visat multa vreme la un sistem feroviar de ultima generație care sa lege marile sale orașe de lumea intreaga, transmite The Straits Times , citand Reuters . Acum, liderul nord-coreean Kim Jong-Un incearca sa valorifice relaxarea tensiunilor internaționale cu…

- Responsabili de rang inalt din serviciile de securitate americane s-au intalnit la sfarsitul lunii iunie, la Damasc, cu puternicul sef al securitatii siriene, Ali Mamlouk, conform editiei de marti a cotidianului libanez Al-Akhbar, apropiat de regimul lui Bashar al-Assad, transmit AFP si Reuters. Cotidianul,…