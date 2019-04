Un individ cu o macetă dat afară de bodyguarzi cu bâte, într-un club din Craiova Un interlop cu o maceta a semanat panica printr clienții unui club din Craiova, dar oamenii de ordine au intervenit și l-au pus pe fuga. Individul i-a amenințat cu arma alba, moment in care cei șase bodyguarzi au scos batele și au inceput sa-l fugareasca. Individul violent a scapat cu fuga. Scenele violente au avut loc in Clubul One din Criova, in noaptea de vineri spre simbata. Un barbat in varsta de 24 de ani, petrecea alaturi de prieteni in club și ar fi deranjat alte persoane, care l-au reclamat bodyguarzilor, relateaza observator.tv. Aceștia l-au poftit afara dar a refuzat sa plece. Dupa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul liceului UCECOM "Spiru Haret" din Arad a trait clipe de groaza, joi, dupa ce a fost amenințat cu moartea de un traficant de droguri. Individul a fost prins in flagrant, ieri, in timp ce incerca sa vanda elevilor țigari cu substanțe interzise. Traficanții de droguri iși desfașoara de mai mult…

- CFR Cluj are 3 puncte peste FCSB și CS U Craiova, insa Daniel Stanciu, directorul sportiv al campioanei Romaniei, e de parere ca in acest moment toate cele 3 formații au șanse egale la titlu in acest sezon. „Eu cred ca in acest moment Steaua, Craiova și CFR Cluj au șanse egale la titlu in acest sezon.…

- Scene de violența, filmate pe un drum din Dej. O fata a fost batuta cu salbaticie de un tanar care a lovit-o fara mila cu pumnii și picioarele. Deși l-a implorat cu lacrimi in ochi sa o ierte, a incasat lovitura dupa lovitura. Poliția s-a autosesizat in acest caz, dupa ce imaginile cu bataia au fost…

- Conform raportului de activitate al Direcției Poliția Locala Deva pe luna ianuarie 2019, au fost aplicate 321 de sancțiuni pe domeniile de competența a acestei instituții. Amenzile date de polițiștii locali in luna respectiva au insumat 32.550 lei. Serviciul Circulație pe Drumurile Publice…

- In minutul 16 al meciului Dinamo - Poli Iași a avut loc un moment tensionat intre jucatorii celor doua echipe. La un atac prelungit al ieșenilor, Gallego a cazut in colțul terenului, dar jucatorii lui Poli au continuat faza. Mingea a ajuns la Dan Nistor, care a degajat-o in afara terenului. Ulterior,…

- Un barbat din comuna Blandiana este cercetat penal dupa ce a provocat un accident rutier, aflat sub influenta alcoolului. A ajuns cu masina „in decor”, in apropiere de Saracsau, pe DJ107A. Potrivit IPJ Alba, in 9 ianuarie, in jurul orei 17.50, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp…

- In ultimele doua zile, politistii din Alba au emis primele doua ordine de protectie provizorii pentru victime ale violentei domestice. Doi barbati, unul din Lupsa si unul din Sebes, care si-au agresat membrii familiei, au fost indepartati, temporar, din locuinte si nu au voie sa se apropie, la o distanta…