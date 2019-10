Un individ ce conducea un camion furat a lovit mai multe mașini în Germania, rănind 16 persoane Cel puțin 16 persoane au fost ranite luni dupa-amiaza, dupa ce un individ aflat la volanul unui camion furat a lovit mai multe mașini în orașul Limburg din vestul Germaniei, a anunțat Poliția, care a precizat ca nu exclude posibilitatea unui atac terorist, scrie Mediafax, citând agenția Dpa.



Opt mașini au fost lovite în cursul incidentului produs luni dupa-amiaza.

O persoana este "ranita foarte grav și în stare critica", a declarat un purtator de cuvânt al Poliției din landul Hessa.



Șoferul camionului, care a fost de asemenea ranit, a

Sursa articol: hotnews.ro

