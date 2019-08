Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre fapte a fost comisa de individ in data de 13 iunie, atunci cand se afla in parcarea unei societati comerciale din Iasi si a zarit un barbat de 86 de ani, despre care si-a dat seama ca are bani la el. Hotul a reusit sa sustraga din buzunarul victimei suma de 6.000 de lei. Nu a fost singura…

- ICCJ a fost sesizata recent de Curtea de Apel Suceava in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la consecintele incalcarii obligatiei de a nu conduce impusa pe durata controlului judiciar. Hotararea va deveni regula pentru toate instantele din Romania care judeca spete in care exista…

- FOTO – Arhiva Politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej au fost sesizati duminica seara, in jurul orei 23:45, de catre un barbat in varsta de 69 de ani, din municipiul Dej, despre faptul ca, in timp ce se afla pe raza municipiului Dej, a fost deposedat prin violența de circa 1800 de lei și acte…

- Un barbat din Caras Severin se lauda cu o pasiune mai putin obisnuita: restaureauza camioane vechi. Indragostit de utilitarele produse la Fabrica de Autocamioane Steagul Rosu din Brașov, omul a facut tot posibilul sa le aduca acasa, sa le repare si sa le transforme in exponate numai bune pentru un muzeu…

- Cinci tineri din judetul Arad au fost retinuti, dupa ce au intrat noaptea in curtea unui barbat, pe care l-au imobilizat, l-au amenintat cu o maceta si l-au talharit de bunuri in valoare de aproximativ 7.000 de lei, care ulterior au fost gasite acasa la unul dintre suspecti. Victima talhariei, un tanar…

- Patru persoane au fost anchetate pentru rele tratamente aplicate minorului si neglijenta in serviciu. Nici macar una nu a fost gasita vinovata de Curtea de Apel Suceava pentru ca Adina a ajuns sa cantareasca doar 16 kilograme la varsta de 19 ani. Fata a fost hranita doar cu lapte si apa cu zahar pana…

- Dupa un raport cat un dosar penal, judecatoarea Andrea Anamaria Chis, schimbata din functia coordonator al unui proiect pe fonduri europene pentru incalcarea prevederilor legale, a pierdut si actiunea prin care solicita intantei anularea deciziei presedintelui CSM. Judecatorii Curtii de Apel Suceava…

- Un tanar și un minor, ambii din judetul Iasi, au ajuns in arestul IPJ Vrancea dupa ce au comis o talharie, in week-end, la Odobesti. Cei doi au comis fapta sambata, zi in care au si fost identificati si retinuti de politisti. Duminica, ei au ajuns in fata magistratilor de la Judecatoria Focsani cu propunere…