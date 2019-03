Un individ a fost arestat în Ungaria pentru legături cu organizația teroristă Stat Islamic Curtea de Justiție din Ungaria a decis arestarea unui individ în vârsta de 27 de ani, suspectat ca a luat parte la activitați ale rețelei teroriste Stat Islamic în Siria, au transmis duminica procurorii ungari, relateaza Reuters, citat de Mediafax.



Barbatul, identificat de procurori sub numele de F. Hassan, este suspectat ca a participat la uciderea a 20 de persoane care nu au dorit sa se alature organizației teroriste în anul 2016, în orașul Homs din Siria.



Pe baza acuzațiilor lansate de procurori, Curtea de Justiție din Ungaria a ordonat arestarea…

Sursa articol: hotnews.ro

