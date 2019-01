Stiri pe aceeasi tema

- Un acord intre Serbia si Kosovo pentru a pune capat ostilitatilor este "la indemana", a afirmat presedintele american, Donald Trump, declarandu-se pregatit ca intr-un astfel de caz sa ii invite pe cei doi protagonisti la Washington pentru un "acord istoric", relateaza AFP. "Un acord intre Serbia si…

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa se dizolve, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia sa in campania prezidentiala din 2016, informeaza Reuters si AFP. Fundatia,…

- Moscova este pregatita in continuare pentru o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit mediafax.citește și: Basescu le da o lovitura de proporții!…

- Dupa funeraliile de stat de miercuri de la Washington la care au asistat impreuna presedintele Donald Trump si patru dintre predecesorii sai de la Casa Alba, sicriul lui George H. W. Bush a ajuns la Houston la bordul unui avion prezidential. O ultima ceremonie are loc joi la biserica episcopala St.…

- Donald Trump va mentine taxe vamale de 10- pentru un cuantum de 200 de miliarde de dolari la importurile chineze, dar deocamdata nu le va majora la nivelul de 25-, a comunicat Casa Alba. "China urmeaza sa decida formal achizitionarea unei cantitati substantiale de produse agricole, energetice si industriale…

- Fratele lui Juan Orlando Hernandez Alvarado, președintele Hondurasului, a fost arestat la Miami, fiind acuzat de implicare in traficul de droguri, a anunțat Administrația prezidențiala de la Tegucigalpa, potrivit cotidianului The New York Times preluat de mediafax. Juan Antonio “Tony” Hernandez,…

- Armata turca a incheiat „pregatirile“ in vederea unei noi ofensive in nordul Siriei, noul obiectiv fiind „distrugerea“ unei militii kurde sustinute de administratia de la Washington si considerate drept „terorista“ de puterea de la Ankara.

- Autoritațile din Turcia au anunțat, miercuri, ca au arestat un cetațean suedez despre care se crede ca ar avea legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), mișcare separatista considerata drept organizație terorista de Ankara, Washington și UE, informeaza cotidianul The New York Times.…