- Un atacator a deschis sambata focul intr-o sinagoga din orasul Pittsburgh din statul american Pennsylvania. Conform informatiilor primite de la autoritati, cel putin 11 persoane au fost ucise si alte 12 persoane au fost ranite, printre care si trei ofiteri ...

- Mai multe persoane au fost impuscate mortal joi in Perryman, statul Maryland. Autorul atacului, produs intr-un depozit al lantului farmaceutic Rite Aid, este o femeie, relateaza NBC, potrivit Reuters.

- Un barbat inarmat a deschis focul in fața unei curti de judecata aglomerate din Pennsylvania, miercuri dupa-amiaza, impușcand un polițist și alte persoane inainte ca un ofițer sa traga de mai multe ori in el, ucigandu-l., relateaza The Associated Press. Procurorul districtului Fayette County…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti au deschis un dosar penal si fac cercetari dupa ce un numar de 169 de jandarmi dintre cei care au participat la protestul din 10 august au reclamat ca au fost agresati fizic si moral. Activitatile de cercetare au fost delegate catre organele…

- Cel puțin cinci persoane, inclusiv o mama și copilul ei, au murit in Carolina de Nord, pe masura ce furtuna tropicala Florence se deplaseaza incet prin Carolina de Nord si Carolina de Sud, au anuntat autoritatile locale, transmite postul CNN, scrie Mediafax.Dupa ce a ajuns pe uscat ca un uragan…

- Cinci persoane, intre care un copil, au ajuns la spital, miercuri seara, in urma unui accident in localitatea Capusu Mare, judetul Cluj, produs de un sofer care a patruns pe contrasens, transmite Mediafax. Potrivit Politiei Cluj, accidentul s-a produs in urma impactului dintre un autoturism si un camion.…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe DN17, pe raza localitatii Paltinoasa, dupa ce un sofer in stare de ebrietate a facut o depasire neregulamentara, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Cobziuc. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate…