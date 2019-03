Un indian strânge bani pentru al doilea mare zăcământ de aur din Apuseni Cetațeanul canadiano-indian Stan Bharti a strans 3 milioane de dolari canadieni, adica 2,2 milioane de dolari americani, in urma unui plasament privat de acțiuni derulat de compania sa, Euro Sun Mining, pentru continuarea proiectului de exploatare a aurului de la Rovina, din Munții Apuseni. Inițial, compania a dorit sa stranga 10 milioane de dolari canadieni insa ”condițiile dificile din piața” au revizuit intențiile Euro Sun Mining. La finele anului trecut, Euro Sun Mining Inc. a anunțat, la bursa de la Toronto, finalizarea procesului de ratificare a permisului sau de exploatare a aurului pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

