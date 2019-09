Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost arestat pe aeroportul Indira Gandhi din New Delhi, pentru ca a incercat sa se imbarce intr-un avion cu destinația SUA cu un pașaport fals. Ca sa corespunda datelor din pașaport, el a trebuit sa se deghizeze și sa arate ca un batran de 81 de ani, fiindca in act…

- O a treia persoana a murit în Statele Unite dupa ce a dezvoltat o boala respiratorie grava din cauza țigarilor electronice, au raportat vineri autoritațile sanitare din statul american Indiana, potrivit AFP.Sute de utilizatori ai acestor dispozitive, în special consumatori ai rezervelor…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. ”In perioada 24-26 septembrie Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa la…

- Românii care vor sa ia calea strainatatii si sa paraseasca definitiv tara trebuie sa stie ce costuri îi asteapta în noua tara în care doresc sa se relocheze. Diaspora româneasca este a cincea cea mai mare din lume, iar un sfert din românii ramasi…

- Creierele a peste 40 de diplomati americani, victime ale unor fenomene misterioase in Cuba, prezinta diferente fata de cele ale unui grup de control al unor cercetatori americani. Este constatarea unor profesori si medici de la Universitatea din Pennsylvania care le-au analizat, prin imagistica medicala,…

- Dragi locuitori ai Romaniei. Și de ce nu ai lumii. Va vorbește Primarul orașului Mangalița, oraș infrațit cu Aumage din Franța, Birkacherhof din Germania, Chogala din Honduras și orașul New York din Statele Unite ale Americii.

- Trei liceeni de la Colegiul National "Octavian Goga" din Sibiu au reusit sa obtina o medalie de aur si una de argint la doua sectiuni ale Olimpiadei Geniilor, un concurs organizat de catre Oswego State University of New York, a declarat...

- Procesul de solicitare a vizei pentru Statele Unite este mai simplu daca ați mai avut viza anterior și solicitati reinnoirea acesteia. Daca aveți o viza inca valabila este important sa retineti faptul ca ea poate fi in continuare folosita, chiar daca pasaportul pe care a fost aplicata expira. Puteti…