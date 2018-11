Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit SRI, autoturismul VW Touareg a fost achizitionat in anul 2007, de la MIDOCAR SRL, cu 115.484 lei fara TVA, in urma finalizarii unei proceduri de achizitie prin licitatie deschisa. "Autovehiculul a fost scos din functiune la momentul indeplinirii conditiilor stabilite prin HG nr. 2139/2004 pentru…

- Activitatea spionilor devine tot mai dificila din cauza ca tehnologiile folosite la prinderea teroristilor pot duce uneori la compromiterea operatiunilor, a marturisit luni directorul serviciului israelian de informatii Mossad, Yosef Cohen, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Intr-una din…

- Febra `Statului paralel` inca face ravagii in Romania. Unii cred in sintagma inventata in timpul Guvernarii PSD-ALDE și iși explica orice ar fi neexplicabil prin implicarea ”Statului Paralel” (un fel de animism), alții ca ar fi doar pura propaganda menita sa abata atenția de la adevarata grija a…

- Primaria din Floresti, județul Prahova, institutie care anul acesta a chemat in judecata Serviciul Roman de Informatii ca sa afle daca angajatii au fost vizati de actiuni ale acestui serviciu secret a pierdut procesul la Tribunalul Prahova. Magistratii Tribunalului Prahova au respins cererea prin care…

- Printr-un protocol incheiat cu Serviciului de Transmisiuni Speciale (STS), Autoritatea de Supraveghere Financiara primește servicii de hosting dar și de furnizare internet. Cea mai importanta baza de date gestionata de ASF era CEDAM, adica lista tuturor soferilor care au sau au avut asigurare…

- Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control SRI, a afirmat, vineri, dupa ce a facut verificari, ca protocolul secret prezentat de Darius Valcov, intre PG și SRI, nu exista la comisia parlamentara și a cerut Serviciului sa-i puna la dispoziție atat protocolul, cat și actul de denunțare, transmite Mediafax.”In…

