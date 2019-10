Un incendiu puternic a distrus 4 case din Buciumi

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati pentru stingerea unui incendiu la o cladire dezafectata din Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Anamaria Stoica, purtatorul de cuvant al ISU spune ca "s a intervenit pentru gestionarea unei situatii de urgenta aparute in…

- Incediu pe strada Industriala din sectorul Ciocana al Capitalei. Din primele informatii, un depozit ar fi fost cuprins de flacari.Mai multe echipaje ale pompierilor au fost trimis e la fata locului."Flacarile au izbucnit la un transformator electric.

- O hala in care se aflau miei, din localitatea Livezile, judetul Bistria Nasaud, a luat foc sambata dupa un incendiu aparut la un utilaj agricol in timpul caruia flacarile s-au extins si la cladire. Potrivit ISU Bistrita Nasaud, un utilaj agricol a luat foc, sambata, in localitatea Livezile, iar flacarile…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un restaurant din stațiunea Olimp. Nu au fost presoane ranite, dar flacarile au cuprins aproximativ 200 de metri patrați din acoperișul de stuf al localului, anunța MEDIAFAX.Citește și: De ce a incercat Dan Barna sa ascunda salariul soției? Suma este impresionanta…

- Opt autospeciale de pompieri au fost chemate sa stinga un incendiu puternic izbucnit la un depozit din localitatea Florești, județul Cluj. Flacarile au cuprins 500 de metri patrați, degajandu-se un fum gros.Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj au anunțat…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența din comuna Cornu Luncii, au intervenit cu 5 autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Mihaiești, comuna Horodniceni. La sosirea echipajelor,…

- UPDATE ora 17:15 Potrivit ISU Cluj, trei autospeciale pentru stins incendii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua garaje, o anexa și s-a extins la o camera a unei case de locuit, pe strada General Traian Moșoiu, din municipiul Cluj-Napoca. În momentul sosirii…

- Pompierii au intervenit, sambata dimineata, la un puternic incendiu care a izbucnit intr-o gospodarie din satul Braiesti, comuna Cornu Luncii, focul pornit dintr-un garaj mistuind, printre altele, doua masini si distrugand partial si acoperisul casei de locuit. Alarma de incendiu s-a dat in jurul ...