Arhiepiscopul Kliment a declarat duminica pentru AFP ca a fost retinut in timp ce se afla intr-o statie de autobuz la Simferopol, capitala administrativa a Crimeei, in urma unui denunt prin care este acuzat de furt in biserica sa si de declaratii injurioase. Kliment urma sa se duca in Rusia, pentru a asista la procesul unui ucrainean acuzat de ”terorism”.



”Este total absurd. Ei acuza un preot de furt de obiecte religioase si indecenta”, a declarat luni arhiepiscopul in varsta de 49 de ani, dupa ce a fost eliberat.



”Este vorba despre o iesire razbunatoare, pentru ca, in calitate…