Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema judeca marti un nou termen in procesul in care Darius Valcov, fostul consilier al premierului Dancila, contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie dictata in prima instanta. La primul termen instanta i-a acordat o amanare de 2 luni de zile pentru a-si angaja avocat.

- Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului, a fost condamnat, astazi, 6 iunie, la inchisoare cu suspendare in dosarul asfaltarii drumului catre vila fostei sale secretare. Acesta nu va mai avea dreptul sa candideze la viitoarele alegeri, anunța Realitatea Tv.ALERTA Viorica Dancila a primit…

- Veteranul politic Mohammad Ali Najafi, un reformist care a fost ministru si primar al Teheranului, a marturisit ca si-a ucis cea de-a doua sotie, un caz care a starnit controverse si a zguduit Iranul, scrie EFE.

- Veteranul politic Mohammad Ali Najafi, un reformist care a fost ministru si primar al Teheranului, a marturisit ca si-a ucis cea de-a doua sotie, un caz care a starnit controverse si a zguduit Iranul, scrie EFE, relateaza Agerpres.Citește și: Economia mondiala pierde 160 de trilioane de dolari…

- Veteranul politic Mohammad Ali Najafi, un reformist care a fost ministru si primar al Teheranului, a marturisit ca si-a ucis cea de-a doua sotie, noteaza EFE. Mohammad Ali Najafi a fost arestat dupa ce a recunoscut ca si-a ucis marti sotia, Mistra Ostad, in apartamentul sau, situat intr-un turn din…

- Veteranul politic Mohammad Ali Najafi, un reformist care a fost ministru si primar al Teheranului, a marturisit ca si-a ucis cea de-a doua sotie, un caz care a starnit controverse si a zguduit Iranul, scrie...

- Situație revoltatoare petrecuta intr-un spital din Anglia. O femeie de 64 de ani se recupera in spital, unde și-a pierdut viața dupa ce un alt pacient a lovit-o in cap pentru ca sforaia prea rau și il...