- Cetațenii Republicii Moldova care sunt angajați oficial in Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, iar din 1 martie, și in Germania, iși pot pastra statutul de persoana asigurata social conform legislației naționale.

- Masinile diesel, interzise oficial: Veste bomba pentru trei milioane de masini din Romania. Pe unde nu mai au voie sa circule romanii… Tot mai multe tari vest europene au impus sau intentioneaza sa impuna restrictii pentru masinile care merg cu motorina, iar Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea…

- Inca din timpul campaniei electorale devenea clar ca Liviu Dragnea duce PSD spre un gen de guvernare cu elemente radicale. Fara sa o numeasca, practic PSD propunea o terapie de soc in aproape toate domeniile. Iesea cel mai mult in evidenta cresterea salariilor si pensiilor. De fapt asta reprezenta si…

- Ringier este o afacere elvetiana de familie, care azi face presa in 18 tari de pe trei continente: Asia, Africa si Europa. In mai multe tari din Europa, nu si in Romania, elvetienii de la Ringier opereaza in comun cu Axel Springer, nemtii care detin Bild, cel mai vandut ziar al vechiului continent.…

- Ministrul Educatiei anunta ore suplimentare in scoli pentru copiii care nu au tinut pasul cu programa scolara. Masura se va aplica elevilor din clasa a III-a pana intr-a VIII-a. Ecaterina Andronescu nu a precizat dupa ce criterii si cine ii va selecta pe participanti. A spus insa, intr-o interventie…

- Viorica Dancila a declarat, in emisiunea "Be EU", de la Antena 3, ca raportul MCV nu afecteaza in niciun fel președinția rotativa a Consiliului UE și ca MCV-ul va fi ridicat in cazul țarii noastre pana...

- Consiliul Superior al Magistraturii a facut publica lista procurorilor care intrunesc conditiile legale de participare la concursul pentru functia de procuror sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Acestia sunt Florena-Esther Sterschi, actual procuror sef interimar al Sectiei,…

- Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici propune introducerea unei limite in ceea ce privește permisul de munca pentru romanii din strainatate. In acest context, Calin Popescu Tariceanu critica propunerea și susține ca este o masura abuziva cu care ALDE nu este de acord.