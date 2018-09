Un inalt ierarh slujeste, azi, la Techirghiol. IPS Teodosie va fi la Navodari. Programul de slujire al ierarhilor din sud-est

Un puternic turneu de volei masculin se va desfasura in perioada 26-28.09.2018, la Campia Turzii!

Aflati in fata unei noi provocari, cea de participare in prima liga de volei masculin a Romaniei, voleibalistii de la CSM Campia Turzii se antreneaza de zor in vederea debutului lor din Divzia A1. Acesta este… [citeste mai departe]