- Mai multi inalti oficiali sarbi au fost impiedicati sa intre in Kosovo, care a mobilizat forte de securitate in regiunea sa nordica, in cadrul unei agravari a tensiunilor intre Pristina si Belgrad, relateaza luni Reuters si Tanjug. Autoritatile kosovare au refuzat accesul ministrului sarb…

- Ca la fiecare inceput de saptamana, e din nou coada la vama. Nu se mai asteapta 12 ore, ca și saptamana trecuta, ci doar trei…dar tot se asteapta. Potrivit Mediafax, o coloana de camioane s-a format, luni dimineața, la vama Nadlac II, pe sensul de ieșire din țara, unde au crescut timpii de așteptare…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Politia franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru persoane au fost ucise, a informat o sursa judiciara, citata de agentia Reuters. Potrivit cotidianului Le ...

- Parlamentul de la Pristina a ratificat miercuri acordul privind frontiera dintre Kosovo si Muntenegru, informeaza Reuters, citata de agerpres.ro.Votul a fost perturbat de partidul de opozitie Vetevendosje, care a lansat de patru ori gaze lacrimogene in timpul sedintei. Politia a arestat zeci…

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat…

- Noi coloane de automarfare erau formate, marti dimineata, in cele mai mari puncte de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria, respectiv Nadlac II si Bors, unde se astepta cateva ore pentru control. Autoritatile romane anunta ca politistii de frontiera ungari fac controale amanuntite, pe de…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noaptea și pana joi noaptea, in perioada sarbatorii Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Exceptie fac vehiculele care transporta marfuri perisabile si animale vii. „Autoritatile de…

- Autoritațile maghiare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera ca vor fi impuse restricții de circulație pentru TIR-uri. Maghiarii vor sarbatori pe 15 martie Revoluția de la 1848. Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada, coloana depașind zece kilometri. Șoferii au claxonat in semn de protest, nemulțumiți ca așteapta șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea in Ungaria. Șoferii de camioane sunt suparați ca au avut…

- Un nou inceput de saptamana de coșmar pentru șoferii de camioane care au ajuns la frontiera cu Ungaria, unde au ramas blocați multe ore. Sute de TIR-uri au format o coloana de peste zece kilometri la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada. Deși luni dimineața au fost deschise patru…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din localitatea buzoiana Scurtesti, a fost gasit, sambata, spanzurat intr-o anexa a casei parintilor sai. Tanarul era administratorul unei firme de proiectare. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, acesta a lasat un bilet de adio in care a dezvaluit motivele gestului…

- Vremea obliga autoritatile din Serbia sa impuna restrictii serioase in trafic. Potrivit unei informari inaintate catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, traficul in Punctele de Trecere a Frontierei Portile de Fier I si II va fi deschis doar pentru autoturisme si microbuzele de…

- Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de ofiterii de politie din cauza ploii torentiale, a precizat un oficial al politiei. Autoritatile au deschis o ancheta dupa ce un sofer de taxi a raportat incidentul. Soferul a oprit din…

- Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de ofiterii de politie din cauza ploii torentiale, a precizat un oficial al politiei.Autoritatile au deschis o ancheta dupa ce un sofer de taxi a raportat incidentul. Soferul a oprit din…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva 'represiunii' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea 'Republicii Catalane' in octombrie, decizie care a ramas fara efect,…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Politia egipteana l-a arestat miercuri pe medicul Abdel Moneim Aboul Fotouh, un critic al guvernului si lider al unui partid politic, impreuna cu cinci dintre adjunctii sai, au facut cunoscut surse din cadrul serviciilor de securitate, scrie AFP, conform agerpres.ro. Motivele arestarii lui…

- Magistratii Tribunalului Buzau au emis, marti, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele tanarului din Buzau, suspectat ca si-a injunghiat mortal unchiul duminica, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, Mihai Draghiciu. Citeste…

- Politia de frontiera poloneza a anuntat ca Saakasvili a sosit in Polonia si i s-a permis sa intre in tara. El a intrat in Ucraina in septembrie 2017, venind tot dinspre Polonia. Autoritatile ucrainene au incercat atunci sa impiedice patrunderea sa in tara pe la frontiera terestra, dar actiunea…

- Agentul Gabriel Negoița, de la Poliția municipiului Targu-Jiu, s-a prezentat, miercuri, din nou in fața judecatorilor de la Tribunalul Gorj, pentru verificarea masurilor preventive in timpul procesului. Acesta este inculpat intr-un dosar de luare de mita. Prima infațișare va avea loc pe 28…

- Hashim Thaci, presedintele Kosovo, spera la un ”acord istoric” cu Serbia in 2018, an care marcheaza un deceniu de la proclamarea independentei in continuare nerecunoscute de Belgrad, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Eu cred cu adevarat ca dialogul este singura cale posibila, astfel incat Kosovo si…

- Politia din Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, joi, in municipiu, fiind legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule si constatate trei infractiuni flagrante. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional, amenzile fiind in valoare totala de 20.000 de lei. Politistii au…

- Polițiștii clujeni au retinut pentru 24 ore, doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, ambii din Dej, pentru savârsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. ”La data de 30.01.2018,…

- Un barbat de 42 de ani care deruleaza mai multe afaceri in domeniul imobiliar in Iasi a fost arestat preventiv in cazul agresarii politistului de la Directia de Operatiuni Speciale a Politiei. Decizia a fost luata luni seara, tarziu, de magistratii din Iasi.

- TRAGEDIE AVIATICA: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24. Accidentul…

- Autoritatile au fost alarmate de cativa colegi ai pilotului care au observat starea in care se afla acesta. Politia a descins imediat in cabina barbatului in varsta de 49 de ani si l-a arestat. Din cauza incidentului cei 300 de pasageri care urmau sa ajunga in Mauritius au fost nevoiti sa astepte…

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- Ion Tiriac a dezvaluit ultimele informatii despre starea de sanatate a Simonei Halep dupa primul meci de la Australian Open. Simona Halep s-a calificat, marti dimineata, in turul al doilea de la Australian Open, dupa o victorie muncita, scor 7-6 (5), 6-1, in fata australiencei Destanee Aiava.…

- Unul din principalii lideri politici ai sârbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost împuscat mortal marti dimineata în fata biroului sau din Kosovska Mitrovica, în nordul Kosovo, transmit AFP si site-ul postului sârb B92. Decesul politicianului a fost confirmat de avocatul…

- Unul din principalii lideri politici ai sarbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost impuscat mortal marti dimineata in fata biroului sau din Kosovska Mitrovica, in nordul Kosovo, transmit AFP si site-ul postului sarb B92. Decesul politicianului a fost confirmat de avocatul sau, Nebojsa Vlajic, pentru…

- Dennis Rodman a fost arestat in California sambata seara dupa ce a fost prins de poliție conducand sub influența alcoolului. Fostul baschetbalist a petrecut noaptea in inschisoare, scrie CNN. Rodman a fost inițial tras pe dreptata dupa ce a incalcat o regula de circulație in Newport Beach, dar dupa…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Facebook-ul bate filmul! Astfel, Poliția japoneza a arestat un șef al mafiei Yakuza, care a fugit de justiție timp de 15 ani, dupa ce imaginile cu tatuajele barbatului au devenit virale pe Facebook.

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor” si ”DGPI a tacut malc”. ”Dupa tragedia…

- Un cetatean israelian banuit ca a organizat in Kosovo o retea internationala de trafic de organe a fost arestat in Cipru, la solicitarea autoritatilor de la Pristina, au afirmat sambata surse din politia kosovara citate de AFP. Suspectul, prezentat cu initialele M.H., a fost arestat in Cipru…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Un vehicul al politiei, parcat în fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca în urma exploziei nu s-au înregistrat raniti, transmite agentia dpa. Autoritatile cauta acum suspecti. Martori…

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia dpa. Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat…

- La data de 23.12.2017, Poliția municipiului Cluj – Napoca, Secția 2 Poliție Rurala Apahida, a fost sesizata telefonic cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 68 ani, din satul Caianu Mic, județul Cluj, a fost gasita decedata la domiciliu, de catre soțul sau, in varsta de 69 de ani. La examinarea…

- Un fost proprietar al unei fabrici de dulciuri de la Moscova a ucis un paznic si a ranit alte trei persoane intr-un atac armat la fabrica, au anuntat miercuri anchetatori, relateaza The Associated Press, News.ro . Barbatul s-a certat cu noul proprietar al fabricii, dupa care a deschis focul cu o pusca,…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.