- Statele Unite au impus marti sanctiuni impotriva a patru persoane care au legaturi cu reteaua Hezbollah din Liban, care coordoneaza activitatile grupului sustinut de Iran in Irak si l-au numit pe fiul liderului grupului terorist la nivel mondial, relateaza Reuters.

- Dezvaluirea facuta de oficialitatile americane ilustreaza tensiunea din cadrul administratiei de la Washington cu privire la utilizarea resurselor militare pentru consolidarea frontierei impotriva imigratiei ilegale.Saptamana trecuta, armata americana a anuntat desfasurarea a peste 7.000…

- Ion Tiriac a pierdut un proces pe care i l-a intentat WTA. Forul mondial de tenis a dorit sa demonstreze în instanta ca turneul de la Madrid îi apartine lui Ion Tiriac, desi numele omului de afaceri nu apare în acte.

- Ministrul de Externe al Republicii Populare Democrate Coreene (R.P.D.C.), Ri Yong-ho, a asigurat, in cadrul intervenției sale in plen, cu ocazia celei de-a 73-a sesiuni ordinare a ONU, desfașurata in aceste zile la New York, ca „o pace durabila se creeaza intr-adevar in peninsula coreeana”. Intervenind…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a refuzat sa se intalneasca cu premierul canadian Justin Trudeau la New York, deoarece negocierile dintre Washington si Ottawa pentru reformarea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA) stagneaza, relateaza AFP preluata de Agerpres…

- China a anulat negocierile comerciale care ar fi trebuit sa aiba loc cu Statele Unite, iar vicepremierul Liu He nu va mai merge la Washington saptamana viitoare, potrivit unor surse apropiate situatiei, citate de Wall Street Journal, transmite Reuters, prluata de news.roO delegatie chineza…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a pledat vinovat, vineri, in fata unui judecator, recunoscand ca a conspirat impotriva SUA si a obstructionat justitia, si a acceptat sa coopereze cu procurorul special Robert

- Astazi, Statele Unite ale Americii comemoreaza 17 ani de la cea mai neagra zi din istoria contemporana. Mii de oameni se vor aduna la New York City, Washington D.C. si in Pennsylvania pentru a le aduce un omagiu...