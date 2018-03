Stiri pe aceeasi tema

- NU-SI FAC DATORIA… Desi au dat sfoara in tara ca ofera o recompensa de 4.000 de lei pentru orice informatie care i-ar putea demasca pe autorii furtului dintr-o casa batraneasca de la Vetrisoaia, fapta petrecuta in ianuarie 2017, pagubitii nu au primit nici o informatie, nici pana acum. Fratii Paduraru…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) mentine si marti, 13 martie, codul galben de risc de inundatii emis luni, 12 martie, pentru cursuri de apa din Neamt. INHGA pastreaza acelasi interval de avertizare (13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00), dar langa portiunile raurilor…

- Bucureștiul a depașit Berlinul, Madridul și Roma in privința Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor actualizat cu nivelul prețurilor, scrie Cursdeguvernare.ro , care citeaza datele Eurostat. Astfel, regiunea București-Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 20.500 de euro pe cap de locuitor.…

- Cei interesați trebuie sa vina cu o idee de afacere non-agricola in Regiunea Nord-Est și sa participe la cursul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Reprezentanții Centrului Diecezan Caritas Iași, care implementeaza, pana pe 15 ianuarie 2021, proiectul “ACCES – Antreprenoriat, Consiliere și…

- Un tanar de 25 de ani, din Iasi, care conducea un autoturism pe strada Bistritei, din Piatra-Neamt, a intors brusc, la indemnul tatal lui, se pare, si s-a ciocnit cu masina sefului ITM Neamt. „Eu n-am avut nicio vina, dar nici nu am putut face nimic ca sa evit impactul”, a declarat Ioan Popescu, seful…

- Prime Minister Viorica Dancila is the new PSD executive chair, the extraordinary Congress of PSD has decided on Saturday. Marian Neacsu has been elected secretary general of the PSD.The extraordinary Congress has validated vice-chairs by development regions:* North-East Region…

- Sapte femei au devenit ambasadoarele miscarii nationale Nu exista nu se poate, lansata de Andreea Marin si Top Line Adriana Diaconu (specialist in Resurse Umane, Bucuresti), Ionica Oaida (registrator medical, Bucuresti), Simona Gherghel (profesoara, Bacau), Andreea Albu (economist, Deva), Mihaela Negrii…

- Conducatorii clubului din capitala au profitat din plin de pauza competiționala și s-au mișcat pe piața transferurilor, intarind echipa. Astfel, dupa ce acum aproape doua saptamani l-au adus pe internaționalul Johannes van Heerden, acum, inainte de duelul cu Steaua, din Cupa Romaniei, “tigrii” au mai…

- Peste 30 de persoane sunt cercetate de politisti pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care delapidare, contrabanda cu tigari si produse petroliere. Valoarea bunurilor confiscate in urma perchezitiilor este de aproape 500 de mii de lei. Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, politistii…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat beneficiarii celei de-a treia ediții a programului Permis pentru viitor. Astfel, in cadrul acestei ediții, vor fi acoperite costurile pe care le implica obținerea permisului de conducere (cursurile școlii de șoferi și taxele adiacente) pentru 40 de…

- Street Food Festival ajunge in 11 orase din Romania Street Food Festival va ajunge in 2018 in 11 orase din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. Chef Foa, ambasadorul festivalului se va întoarce în toate edițiile cu…

- S-au stabilit barajele pentru promovarea in Liga 3. Cu cine se va duela invingatoarea dintre CSA Steaua și Academia Rapid. FRF a stabilit azi cum se vor „imperechea” echipele care vor caștiga campionatele județene pentru barajul ce duce in Liga 3. Invingatoarea Ligii 4 București, care se va alege dintre…

- DN2 N, sectorul Bogza Dumbraveni, care a fost blocat incepand de luni seara, orele 22, a fost deblocat azi in jurul pranzului. Anunțul a fost facut in cadrul unei ședințe la Prefectura. DN23 B, intre Maicanești și Cioraști, care a fost inchis astazi, la orele 4.30, ramane blocat. Se…

- A murit bebelusul diagnosticat cu rujeola si internat saptamana trecuta la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva". Sugarul in varsta de 10 luni, adus de la Bacau, si-a pierdut viata vineri, 23 februarie, in mai putin de 48 de ore de la transferul sau la Iasi. Potrivit medicilor, cazul micutului…

- Temperatura minima inregistrata in Bucuresti in intervalul 1901-2016 a fost de -24.9 grade Celsius, aceasta valoare minima fiind masurata in iarna lui 1929. In noaptea de duminica spre luni au fost -15 grade urmand ca in noptile care urmeaza temperaturile in Capitala putand cobori spre -20 de grade,…

- Doi soti din judetul Bacau au murit, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata de pe raza localitatii Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu. Conform Biroului de Presa al IPJ Iasi, evenimentul s-a petrecut in jurul orelor 10.00. Doua persoane, sot…

- In anul 1977 a intrat ca frate la Schitul Tarcau din judetul Neamt, iar in anul 1978 este inchinoviat la Manastirea Cetatuia, Iași. In anul 1979 este tuns in monahism primind numele Arsenie. A fost vietuitor al acestei manastiri pana in anul 1986, cand a fost transferat la Manastirea Putna. In…

- Emisiunea de marci postale "Coloana Infinitului, omagiu eroilor neamului" poate fi achizitionata, incepand de luni, din magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si de la magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat…

- In data de 21 februarie, ora 19.00, Institutul Cultural Roman de la Viena (Argentinierstrase 39) organizeaza un recital al tanarului pianist Cadmiel Boțac, in cadrul Stagiunii muzicale ICR Viena 2018. Repertoriul va cuprinde lucrari de George Enescu, Ludwig van Beethoven și Frederic Chopin. Cadmiel…

- Sportivii de la CS Shobu Constanta au urcat pe podium si la Cupa Stefan cel Mare, de la Piatra Neamt, intrecere de Karate Kyokushin, disputata atat la kata, cat si la kumite, in organizarea CS Seishin Dojo Piatra Neamt, sub patronajul Federatiei Romane de Karate Kyokushin. Au participat peste 300 de…

- Un numar de 8.646 de carti pentru copii si adolescenti in limba franceza vor fi distribuite in 54 de scoli si licee din 13 orase si comune, intre 19 si 27 februarie, de catre membrii Asociatiei pentru Distributia Internationala de Carti, Lucrari si Reviste Francofone (Association pour la Diffusion…

- La Clubul Sportiv Real Bradu se pune accent pe performanta, iar aceasta este cautata la fiecare sectie a clubului. De data aceasta vorbim despre grupa de juniori 2008 a CS Real Bradu, micutii participand la finalul saptamanii trecute lka un turneu organizat de catre Prosport Focsani. La intrecerea…

- Comparativ cu anul 2016, cand au intrat pe piata 1.096 de firme, se inregistreaza un plus de 193 de afaceri lansate de persoane fizice si juridice. Potrivit estimarilor oficiale, Vasluiul va fi pe crestere economica in urmatorii ani, insa ritmul de dezvoltare va fi mult mai redus in comparatie cu al…

- Producatorul de mobila Elvila deține 25 de magazine la nivel național, din care 14 magazine proprii (in Alexandria, Bacau, Botoșani, Beiuș, Brad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Focșani, Iași, Oradea, Mizil, Ploiești) și 11 magazine in sistem de franciza.

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc, marti, pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare. Potrivit liderului de sindicat din cadrul Serviciului…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in decembrie 2017, au totalizat 40,47 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 163,95 lei. In luna decembrie, erau inregistrati 246.891 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau…

- CNAIR precizeaza ca toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi este deschisa circulatiei. In 16 judete, duminica se circula in conditii de ceata si nu este niciun sector de drum national sau autostrada inchis ori cu circulatia ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. Toate…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona joasa a judetelor Prahova, Arges si Dambovita se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, izolat, sunt conditii pentru producerea poleiului. De…

- Politistii au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi. In doar 2 ore, au fost verificate 260 de autoturisme, au fost aplicate 94 de sanctiuni contraventionale pentru…

- • la selectie s-au inscris numai 23 de persoane, desi erau oferite 300 de locuri de munca • numai 19 oameni au participat la interviu • rezultatele vor veni saptamina viitoare • Selectia de lucratori in domeniul agricol, in Portugalia, la cules de zmeura, ce a avut loc la mijlocul acestei saptamini…

- Pașim in anul Centenarului Marii Uniri cu prima emisiune filatelica dedicata unui oraș din Romania. Braila, orașul cu una dintre cele mai timpurii atestari documentare, este al treilea oraș ca vechime al țarii, dupa Campulung și Curtea de Argeș. Scriitorul Panait Istrati spunea despre Braila ca, in…

- Vremea extrema creeaza probleme in mai multe zone din tara. 27 de judete sunt sub avertizare de vreme rea. Valul de nisoare care s-a abatut peste Romania incepand de ieri a dat peste cap circulatia. Pe Valea Prahovei sute de tiruri sunt blocate deoarece unele nu pot urca panta la Azuga. Din…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau, avertizarea intra in vigoare joi, la ora 01.00, fiind valabila pana la ora 17.00.Meteorologii anunta intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75...85…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. 'Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava cu membrii de partid, cu primarii, cu viceprimarii,…

- Emisiunea filatelica "Pasari migratoare, Cocori" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis…

- FRF a decis ca barajul de accedere in liga a treia sa se dispute pe regiuni, in urma tragerii la sorți, Vasluiul facand parte din cea de Nord-Est. Federația Romana de Fotbal (FRF) a aprobat regulamentul cu privire la promovarea in liga a treia, care se va face in urma unui baraj disputat in dubla manșa,…

- Sapte judete din Moldova sunt sub cod galben de ceata Foto: Arhiva. Sapte judete din Moldova sunt sub cod galben de ceata în urmatoarele doua ore. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, intra sub incidenta avertizarii judetele: Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara,…

- Pentru a preintampina producerea unor accidente, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.Totodata,…

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in noiembrie 2017 au totalizat 351,87 milioane de lei, suma medie fiind de 96,81 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, 3,63 milioane de copii au beneficiat de…

- Guvernul a deturnat spre Bacau proiectul autostrazii Iasi - Tg. Mures. Ministrul Transporturilor a prezentat in sedinta de ieri a Executivului o lista cu proiectele prioritare pentru realizare in anii 2021-2027, respectiv in urmatorul exercitiu financiar septenal al Uniunii Europene. Acestea fac obiectul…

- Administratia Nationala de Meterorologie a emis atentionare cod galben pentru judetele Vrancea, Galati, Iasi, Bacau, Vaslui, Brasov, Harghita si Covasna. Atentionarea este in vigoare pana la ora 11.00, interval in care ceata determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de…

- Meteorologii anunta vreme calda de Craciun Foto: Arhiva Meteorologii anunta vreme calda de Craciun. În sudul si estul tarii, maximele termice vor fi ajunge mâine, la 15 grade, - a precizat pentru Radio România Actualitati, meteorologul de serviciu de la Administratia Nationala…

- Taximetriștii protesteaza in fața Guvernului impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane. COTAR, organizator al protestului, a precizat ca schimbarile de reguli aduse de Primaria Capitalei sunt corecte și vor contribui la siguranța clienților Mii de taximetriști protesteaza in fața Guvernului…

- Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport are responsabilitatea pregatirii si gestiunii portofoliului de proiecte pentru finantarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 si post 2020 in conformitate cu Master Planul General de Transport. Conform prevederilor…