Intr-adevar, cred ca va fi cumplit de greu pentru suita presedintelui Iohannis sa compuna o motivare in care sa explice de ce i-a refuzat lui Ilan Laufer postul de ministru. Si spun acest lucru intrucat imi este imposibil sa imi dau seama cum se traduce in limbaj diplomatic, oficial, termenul de “retardat”. Pentru ca bietul […] Articolul Un impas greu de depasit apare prima data in Opinia Buzau .