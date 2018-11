Stiri pe aceeasi tema

- Principala concluzie a autorilor expertizei geotehnice privind stabilitatea terenului aferent blocului B8 este ca tasari subterane au fost provocate de pierderile din retelele de apa potabila si de canalizare. Specialistii spun ca vina apartine atat proprietarilor apartamentelor din bloc, cat si societatii…

- Trei vaci și un magar au fost observate miercuri, in timp ce se plimbau prin zona centrala a orașului Arad. Animalele au ieșit dintr-un țarc improvizat, proprietarul fiind amendat cu 500 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, de Primaria…

- Soții Bosie și baiatul lor de 17 ani au gasit o punga cu bani pe o banca din Buzau. Deși nu au avut in mana niciodata o suma atat de mare, aproape 30.000 de lei, oamenilor nu le-a trecut nici o secunda prin gand sa ia banii.(CITEȘTE ȘI: NOI FILMARI DIN DUBAI CU MAYWEATHER & ROMANCELE […] The post O…

- In cursul zilei de miercuri, angajatii de la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei au batut din usa in usa pentru a verifica disponibilitatea locuitorilor din blocurile afectate de a se muta in locuinte sociale. Totul va fi decis dupa finalizarea expertizei tehnice. Certa este doar cauza:…

- Autoritațile locale au dispus inlocuirea in cel mai scurt timp a conductei de apa care a suferit numeroase avarii in ultima perioada și care ar putea fi una dintre cauzele alunecarii. In paralel vor fi facute studii ale terenului pentru a se stabili daca exista și o alta cauza.

- Doua lucrari de arta de mari dimensiuni ale artistului Bogdan Rata vor fi expuse temporar in centrul capitalei Ucrainei, in spatiul public de pe Terasa Shevcehenko, in cadrul programului "Moving Monuments/ Monumente in miscare", incepand de joi.

- O statuie uriasa reprezentand un copil in combinezon galben de protectie contra radioactivitatii, instalata in orasul japonez Fukushima, a provocat critici intr-o regiune care lupta sa-si refaca reputatia dupa accidentul nuclear din martie 2011, relateaza News.ro.