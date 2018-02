Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre „un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu, s-a produs duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei, scrie News.ro. Politia a anuntat ca este vorba despre "un incident major", iar potrivit presei britanice patru persoane au fost…

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre "un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- ALERTA MAXIMA in Anglia. Explozie puternica la Leicester. Cel putin un magazin a fost distrus, imagini dramatice>FOTO O puternica explozie, urmata de un incendiu, a avut loc duminica seara, intr-un magazin din Leicester. Politia le recomanda locuitorilor sa stea departe de aceasta zona. Explozia a avut…

- O explozie puternica a avut loc in orașul britanic Leicester. Mai multe echipaje intervin la fața locului, poliția anunțand ca este vorba despre „un incident major”, relateaza Daily Mirror. Explozia a avut loc la un magazin din orașul britanic, iar o cladire a fost complet distrusa in urma deflagrației.…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, scrie agerpres.ro.

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Clinica MedLife SA din cladirea Romtelecom de pe bulevardul Tomis se modifica. In acest sens, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Med Life SA a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modificare AC nr. 1236 12.08.2014 amenajari interioare, recompartimentare si…

- Politia britanica a ajuns la concluzia ca pachetul suspect a carui prezenta a cauzat marti evacuarea unei parti a cladirii ce gazduieste parlamentul Marii Britanii continea o pudra alba inofensiva, a anuntat marti dupa-amiaza Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic), transmite…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic)…

- Ministerul de Externe anunta ca in cladirea sectiei consulare a ambasadei Romaniei la Bruxelles, ieri, a fost o alerta cu un plic suspect. Reprezentanții unei societați comerciale din același imobil cu Secția consulara romana au semnalat poliției prezența unui plic care conținea o pulbere alba. Ca masura…

- Politia a fost alertata vineri in legatura cu prezenta unui plic cu un praf suspect intr-o cladire situata nr. 47 – 48, pe bulevardul Regent din Bruxelles, unde se afla si consulatul Romaniei. Mai multe persoane care au intrat in contact cu continutul plicului fiind plasate in carantina. Cladirea adaposteste…

- Politia belgiana a fost alertata vineri de prezenta unui plic cu continut suspect intr-o cladire din Bruxelles care gazduieste Consulatul Romaniei, relateaza 7sur7.be. Citeste mai mult: adev.ro/p3w52z

- Politia belgiana a fost alertata vineri, la ora 14,37, de prezenta unui plic cu continut suspect in cadrul unei cladiri situate pe bulevardul Regent din Bruxelles, la numarul 47 - 48, unde se afla si consulatul Romaniei, scrie 7sur7.be . Ca masura de precautie, politia a aplicat procedura standard,…

- Copiii risca sa declanseze ample operatiuni de cautare daca accepta sa ia parte la o ''isterie'' initiata in mediul online prin care sunt provocati sa isi petreaca noaptea in magazine, a avertizat politia din Marea Britanie, citata de Press Association. Asa-numita ''Provocare…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site ului…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului politic. Justitia suedeza a abandonat definitiv in mai anul trecut urmarirea penala pentru viol ce il viza pe australian si a ridicat mandatul de arest european, dar Assange…

- Lenin Moreno a reiterat ca Ecuadorul doreste sa obtina medierea 'cuiva important' pentru a rezolva problema situatiei lui Julian Assange, dar nu a precizat despre cine ar putea fi vorba.Assange se afla de cinci ani si jumatate in sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului…

- Doua dispozitive improvizate au explodat intr-un mall din Florida, din fericire nu se afla nimeni in zona in care se aflau acestea și nu au existat victime. Poliția cauta un barbat care a fost vazut alergand din mall cu puțin ininate de detonare, scrie NBC News. Șeful poliției Lakes Wales, Troy Schulze,…

- Politia ungara a emis în 2016 un mandat de arestare, înca valabil la începutul lui 2018, împotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP. …

- Reprimarea unui stranut prin strangerea narilor si tinerea gurii inchise poate cauza serioase probleme de sanatate, au avertizat medicii in cadrul unui studiu publicat recent, citat marti de BBC. O echipa de medici din orasul Leicester din Marea Britanie a tratat un barbat in varsta de…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- Atacul comis de Khalid Masood (52 de ani) a fost primul din cele cinci inregistrate anul trecut in Marea Britanie despre care politia britanica a confirmat ca au avut motivatie terorista.In timpul audierii de luni, Gareth Patterson, avocatul rudelor celor patru victime de pe podul Westminster,…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, luni, intr-un imobil din municipiul Braila, din cauza unei butelii de aragaz defecte, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. "Detasamentul 1 de pompieri Braila a intervenit cu…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, luni, intr-un imobil din municipiul Braila, din cauza unei butelii de aragaz defecte, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. "Detasamentul 1 de pompieri Braila a intervenit cu trei…

- Poliția a precizat ca un barbat in varsta de 60 de ani a luat ridicat un obiect de pe pamant, moment in care obiectul s-a detonat in apropierea stației de metrou Varby Gard. Barbatul și o femeie de 45 de ani au fost duși la spital, a declarat poliția agenției suedeze de știri TT, potrivit…

- Doi barbati din Marea Britanie au fost condamnati inchisoare pentru proxenetism, dupa ce o adolescenta romanca in varsta de 19 ani a reusit sa ii trimita mai multe mesaje disperate mamei sale, aflata in Romania.

- Nimeni nu a fost ranit in explozia produsa dimineata devreme la Curtea de Apel din Atena. Explozia a spart ferestre si a distrus fatada cladirii. Focuri de arma au fost de asemenea trase in directia unui agent de securitate prezent. Intr-un comunicat, Grupul de luptatori populari (OLA)…

- Mai mulți hoți au lasat o familie din Marea Britanie fara cadouri de Craciun. Hoții au intrat în dormitorul în care se aflau cadourile și le-au furat pe toate. Au lasat în urma lor ambalajele și chiar anumite cadouri care nu au fost tocmai pe placul lor. Cadourile aveau o…

- Un dispozitiv a explodat vineri dimineata in fata Curtii de apel din Atena, fara sa faca victime, a anuntat politia, informeaza AFP. Explozia a avut loc in jurul orei 01.25 GMT, dupa ce mass-media a primit mai multe apeluri telefonice de avertizare, a declarat politia, care a evacuat zona. In urma deflagratiei,…

- Trei dintre ei, in varsta de 22 de ani, 36 de ani si 41 de ani, au fost arestati de ofiterii britanici in orasul Sheffield. Cel de al patrulea, in varsta de 31 de ani, a fost arestat in Chesterfield. Locuintele celor patru barbati sunt perchezitionate de autoritati. Toti cei patru au fost…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, potrivit salvatorilor, si provoaca temeri cu privire la perturbari ale alimentarii cu gaze naturale catre Italia si Croatia. Aceasta explozie a urcat brusc pretul…

- O explozie puternica ce s-a produs la o stație de compresare din hub-ul de gaze de la Baumgarten (Austria) a ucis un om și a ranit alți 18. Deflagrația ar putea sa arunce Europa intr-o criza energetica. Inca nu a fost identificata cauza. Italia a fost nevoita sa declare stare de urgența deoarece…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa ii identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah, barbatul bengalez despre care Washingtonul susține ca a produs luni o deflagrație in Times Square din New York, transmite Reuters. Șeful poliției din…

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 15:31 O persoana a fost arestata, titreaza presa americana. Explosion in Manhattan pic.twitter.com/avH0Ng8cPs…

- Departamentul de politie din New York a anuntat luni ca verifica informatiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters si dpa. Politia new-yorkeza a anuntat pe Twitter...

- O noua metoda de a impiedica controalele transportului de refugiati: autoritile din Marea Britanie au descoperit 11 imigranti in remorca unui camion, cu lacatele de la usi lipite cu superglue. Politia a fost nevoita sa ceara ajutorul pompierilor, care au folosit un polizor pentru a-i elibera pe oameni.…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, o explozie s-a produs la o casa din localitatea Sebis, cel mai probabil din cauza unor acumulari de gaze. Explozia nu a fost urmata de incendiu. O femeie in varsta de 60 de ani a suferit arsuri de gradele 1 si 2 pe fata, maini…

- Putina lume stie insa ca tamaia este folosita ca leac pentru diverse boli de mii de ani si ca este facuta din rasina unui arbust numit Boswellia. Daca ai probleme cu plamanii, ia cate o bobita de tamaie dimineata, pe stomacul gol, timp de o saptamana. Poti scapa astfel de astm, bronsite si…

- O femeie din Marea Britanie ar putea ajunge la închisoare, pentru ca a aruncat la gunoi o pereche de ochelari. Totul s-a petrecut în Dubai, dupa ce prietenii femeii au avut o altercație cu un suedez, dupa ce acesta i-a prins ca faceau selfie-uri cu el, în timp ce dormea…

- Unchiul ducesei Kate Middleton, sotul printului William, a fost condamnat marti de o instanta britanica la munca in folosul comunitatii, plata unei amenzi de 5.000 de lire si la 20 de sesiuni de reabilitare, dupa ce si-a lovit sotia in timpul unei dispute, luna trecuta. Politia londoneza a…