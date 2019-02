Australianul, cunoscut sub numele de scena Howard X, a fost escortat de la hotel luni dimineata de trei oficiali vietnamezi, potrivit paginii sale de Facebook.



'Cand am ajuns la aeroport am fost escortat prin controalele de imigrare si de securitate pe la sectorul VIP cu soldati si oficiali de la imigrare. M-am simtit aproape ca un presedinte adevarat!', a glumit el.



Howard X, care il interpreteaza pe Kim la diferite evenimente si in reclame, a aparut saptamana trecuta pe strazile din Hanoi alaturi de o sosie a lui Donald Trump, Russell White.



Falsii lideri s-au imbratisat…