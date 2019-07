Un îmblânzitor de animale sălbatice a fost atacat şi ucis de patru tigri Politia italiana a informat ca imblanzitorul de 61 de ani, Ettore Weber, a fost atacat de tigri joi in timpul unei sesiuni de antrenamente in Triggiano, un oras mic din regiunea Puglia.



Toti cei opt tigri ai circului au fost capturati de politie, starnind proteste de la asociatiile pentru drepturile animalelor.



Liga Anti-Vivisectie (LAV) a cerut ca tigrii implicati in atac sa nu fie ucisi si a facut apel la guvern sa grabeasca crearea unor legi care ar interzice folosirea animalelor la circ.



„Tigrii trebuie salvati si plasati intr-un mediu potrivit pentru nevoile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Patru tigri si-au ucis imblanzitorul in sudul Italiei, readucand astfel din nou in discutie interzicerea folosirii animalelor la spectacolele de circ, conform The Guardian.Politia italiana a informat ca imblanzitorul de 61 de ani, Ettore Weber, a fost atacat de tigri joi in timpul unei sesiuni…

- Un dresor a fost ucis de patru tigri in sudul Italiei, alimentand cererile de interzicere a folosirii animalelor in spectacolele de circ, Parlamentul avand in dezbatere aceasta chestiune. Politia a transmis ca barbatul in varsta de 61 de ani, a fost atacat de tigrii joi in timpul unei sesiuni de antrenamente…

- Un dresor a fost ucis de patru tigri în sudul Italiei, alimentând cererile de interzicere a folosirii animalelor în spectacolele de circ, Parlamentul având în dezbatere aceasta chestiune, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Poliția a transmis ca barbatul, în vârsta…

- PNL a depus in Parlament o lege de revizuire a Constituției care interzice alegerea in funcții publice a condamnaților, interzice grațierea și amnistia pentru fapte de corupție, iar CCR se poate pronunța cu privire la OUG la sesizarea Președintelui si a ICCJ. Proiectul este susținut și de USR și…

- De joi, șoferii care practica servicii de transport alternativ pot sa fie amendați mai ușor și chiar sa ramana fara numerele de inmatriculare, dupa ce a intrat in vigoare o modificare a Legii Taximetriei care blocheaza activitatea transportatorilor neautorizați. Prima amenda nu a intarziat sa apara.…

- Armata, Biserica si Academia Romana se situeaza in topul increderii romanilor, potrivit Barometrului de Opinie Publica prezentat ieri de Academia Romana in aula acestui for, potrivit Agerpres. Conform studiului, 67,9% dintre respondenti au spus ca au incredere „multa si foarte multa” in Armata, 56,8%…

- Armata, Biserica si Academia Romana se situeaza in topul increderii romanilor, potrivit Barometrului de Opinie Publica prezentat luni de Academia Romana in aula acestui for. Conform studiului, 67,9% dintre respondenti au spus ca au incredere "multa si foarte multa" in Armata, 56,8% in…