Un ieşean şi-a recuperat, după aproape o lună jumătate, lanţul furat prin smulgere, în plină stradă Acesta se afla in arest, el fiind cercetat pentru o alta talharie, anterioara. „La data de 14 august, politistii au identificat un barbat de 41 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie. In urma investigatiilor s-a constatat faptul ca, la data de 5 iulie, in timp ce se afla pe raza municipiului Iasi, acesta i-ar fi smuls lantul de la gatul unui barbat de 41 de ani, cauzand un prejudiciu de aproximativ 1.700 lei. Prej (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

