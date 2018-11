Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii rețelei de telefonie Vodafone din vestul țarii au constatat astazi, puțin dupa ora 13.00, ca nu mai pot purta o conversație telefonica. Problemele de rețea au fost confirmate de reprezentanții companiei. „In acest moment clienții din județele Arad, Timiș, Bihor, Caraș Severin și Hunedoara…

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a declarat miercuri ca adoptarea Rezolutiei in Parlamentul European este "o palma data Guvernului Dancila", dar si cu efecte indirecte asupra tarii, caderea Guvernului, fiind, in opinia sa, "un lucru foarte bun pentru Romania". "Adoptarea Rezolutiei este…

- Vizand elevi și cadre didactice din județele Alba, Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sibiu, Timiș, proiectul iși propune: dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și cercetarea istoriei locale ca parte integranta a istoriei nationale, dar si ca element fundamental…

- Trei tineri din judetul Bihor au murit, in timpul noptii de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 1, pe raza localitatii... The post Carnagiu in vestul țarii. Trei tineri morti dupa ce masina in care se aflau s-a lovit de un TIR. Vehiculele au luat foc appeared first on Renasterea…

- FARA JUDECATA… Caz socant in comuna Pogana, unde un barbat de 37 de ani, din satul Tomesti a terorizat un minor de 16 ani, D.R, pe care l-a rapit din casa, l-a sechestrat si l-a talharit! Pentru faptele sale grave, Gheorghe Barbascu a primit ieri mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Gheorghe…

- Vremea se inrautateste simtitor in tot vestul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou Cod galben, fiind asteptate intensificari ale vantului care, in rafala, vor atinge si vor depasi 55-65 km/h. Sunt vizate zonele joase ale judetelor Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Bihor.…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod galben de vreme severa imediata in județele Bihor, Hunedoara, și Timiș. Avertizarea se refera la averse de ploaie ce vor cumula local 25…30 l/mp, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. In Hunedoara vor fi afectate zonele…

- Cativa frati terorizeaza de ceva vreme mai multe persoane din comuna ieseana Tomesti • Politistii stau cu ochii pe ei ca pe butelie, dar indivizii nu se linistesc • Pana acum au adunat mai multe dosare penale, insa nu par prea usor de oprit, cu toate ca oamenii legii ii tin sub supraveghere https://www.bzi.ro/politistii-stau-cu-ochii-pe-acesti-frati-ca-pe-butelie-se-bazeaza-pe-legea-pumnului-si-sunt-colectionari-de-dosare-penale-dupa-cateva-pahare-de-alcool-nu-mai-judeca-si-bat-tot-ce-prind-663698