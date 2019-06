Un ieşean din cinci nu a împlinit 18 ani Statisticile arata ca populatia judetului dupa numarul celor care au domiciliul in Iasi era, la inceputul anului, de exact 949.391 de locuitori. Dintre ei, 202.941 nu implinisera 18 ani pana in acel moment (1 ianuarie 2019). Procentual, asta inseamna 21,37 la suta. Evident, copiii (sub 14 ani) sunt cei mai numerosi: 148.348 sau 15,62 la suta din populatia judetului. Tinerii cu varste intre 14 si 18 ani reprezinta 5,74 la suta. &Ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

