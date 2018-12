Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 noiembrie, in jurul orei 13:00, pe DJ 161B, in afara localitatii Ploscos, s-a produs un accident rutier soldat cu trei victime și decesul unei persoane. Conform primelor verificari, un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Ploscos, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 161B, intersectie…

- Un mort și trei raniți. Acesta este bilanțul unui accident rutier produs pe DJ 161B, in afara localitații clujene Ploscoș. Autoturismul condus de un barbat s-a rasturnat, dupa ce a parasit partea carosabila. In sprijin a fost chemat și elicopterul SMURD. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 13:30,…

- Un accident mortal de circulație s-a produs pe raza localitații Ploscoș, din județul Cluj. Accidentul a avut loc pe DJ 161B, în afara localitații Ploscos, într-o ușoara curba la stanga, în panta. Conducatorul auto a pierdut controlul asupra…

- Medicul de pe ambulanța SMURD chemata sa intervina in cazul copilului care a murit in weekend la Sanador a spus, joi, ca a facut tot ce a ținut de el pentru a-i salva viața micuțului, precizand ca le-a cerut scuze parinților, scrie Mediafax."Este o ancheta in desfașurare, voi lasa persoanele…

- Un barbat de 53 de ani a fost impuscat din greseala la o partida de vanatoare desfasurata, vineri, pe fondul de la Bulzesti, judetul Hunedoara. Starea victimei este grava. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 53 de ani din Hunedoara se afla in stare grava dupa ce a fost impușcat la o partida de vanatoare. El a fost impușcat accidental, vineri, pe fondul de la Bulzești, județul Hunedoara. Starea victimei este grava, consemneaza Mediafax. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Un microbuz in care se aflau 16 persoane s-a rasturnat in Vaslui, la limita dintre localitatile Floresti si Morareni. Dat fiind numarul atat de mare de persoane implicate, autoritatile au declarat planul rosu de interventie, iar din Iasi a fost trimis un elicopter SMURD. In urma accidentului, 11 persoane…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN71, in dreptul localitații Aninoasa din Dambovița. Un autoturism s-a ciocnit violent cu o mașina de transport gunoi. Șoferul autoturismului a ramas incarcerat in urma impactului. Un elicopter SMURD a aterizat pentru a-l prelua pe ranit. Potrivit…