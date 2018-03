Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani din satul Cotargaci, comuna Baltati din judetul Iasi, a gasit pe camp, in extravilanul localitatii, duminica dimineata, un proiectil pe care l-a dus acasa, unde l-a lovit intentionat cu un ciocan, astfel ca dispozitivul a explodat, iar barbatul a fost ranit.

- Polițiștii Directiei de Combatere a Criminalitații Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Structura Centrala, cu sprijinul S.R.I., cerceteaza un barbat care ar fi promovat in mediul virtual, in mod sistematic, doctrine specifice organizației…

- Noi numiri la vârful Poliției Comune. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a semnat astazi actele administrative pentru împuternicirea în functiile de adjuncti ai inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române ale

- Astazi, politistii din cadrul Poliției Orașului Costești și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat 4 perchezitii domiciliare in Argeș, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii…

- In data de 25 martie a.c., politistii din cadrul Poliției Orașului Costești și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane au efectuat 4 perchezitii domiciliare in județul Argeș, in ...

- Politia Rutiera a verificat, timp de o saptamana, peste 75.000 de masini, intr-o actiune ce a vizat utilizarea centurii de siguranta si a dispozitivelor de fixare in scaune. In urma controalelor, au fost aplicate aproape 46.000 de sanctiuni contraventionale, scrie NEWS.RO.Citeste si: Fost…

- F. T. In cursul saptamanii precedente, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii din cadrul inspectoratelor județene din țara au efectuat peste o suta de percheziții domiciliare și au pus in aplicare 58 de mandate de…

- Politistii specializati in protejarea patrimoniului cultural din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cooperare cu autoritatile judiciare din Austria si Germania, au ridicat 164 de monede antice, in urma unei…

- Politistul vasluian care a impuscat mortal un barbat, in timpul unei misiuni, va fi cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. "La nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, s-a primit…

- Traficul feroviar este blocat in judetul Bacau, pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni, dupa ce doua vagoane ale unui tren de marfa au deraiat in statia Ghimes, fara a fi inregistrate victime "Doua vagoane ale unui tren de marfa, care erau incarcate cu deseuri metalice,…

- Un barbat cere 90.000 de euro Politiei Romane, dupa ce mascatii au intrat din greseala in casa lui Profesorul de istorie din Bucuresti peste care au dat buzna in casa mascatii din greseala cere Politiei despagubiri de 90 de mii de euro si 23 de mii de lei. Incidentul neplacut a avut loc luna trecuta,…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita este cercetat de Directia Control Intern a IGPR in urma unei investigatii privind omorul comis in orasul Titu pe 23 ianuarie, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, chestorul Catalin Ionita.…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita este cercetat de Directia Control Intern a IGPR in urma unei investigatii privind omorul comis in orasul Titu pe 23 ianuarie, a anuntat luni, intr o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin Ionita, informeaza Agerpres.ro.…

- Doi minori de 17 ani vor fi prezentati vineri Parchetului de pe langa Judecatoria Costesti cu propunere de luare a unei masuri preventive. Pustii au fost retinuti joi de politistii din Costesti - Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in urma descinderilor au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor bunuri in valoare de aproximativ 250.000 de euro, susceptibile a proveni din savarsirea de infractiuni. De asemenea, au fost gasiti…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac, miercuri, noua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune…

- Holban este acuzat de tentativa la omor dupa ce, in dimineata zilei de 28 ianuarie, in jurul orei 4.30, l-ar fi injunghiat pe politistul Iulian Dorel Dumitras. Acesta din urma, angajat al unei structuri speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, ar fi fost agresat inainte de se…

- Circulatia este restrictionata pe DN1, vineri, in zona localitatii ilfovene Ciolpani, in urma unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). "Traficul rutier este restrictionat pe prima banda…

- La data de 20 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești și procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in județele Ilfov, Dambovița și Giurgiu și in municipiul București,…

- Bucuresti, 18 feb /Agerpres/ - Politistii de la transporturi au constatat, in ultima saptamana, 132 de infractiuni, in urma actiunilor desfasurate in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor, 31 de persoane fiind cercetate, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al…

- „De prea multe ori in fata problemelor din sistem s-a raspuns prin invocarea lipsei de personal, a mijloacelor logistice sau a unei salarizari care nu se ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra. Da. Sunt reale si sunt intr-adevar si acestea probleme, dar nu pot fi o scuza pentru tot ce nu merge…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informa ieri, in jurul orei 15:30, ca pe secția de cale ferata 401, in zona stației Salva (județul Bistrița-Nasaud), locomotiva trenului IR 1833, care circula pe relația Iași — Timișoara, s-a defectat in timpul deplasarii. Trenul…

- Locomotiva trenului Regio 2092, care circula pe relatia Targu-Jiu – Craiova, s-a defectat miercuri dimineata, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova, informeaza un comunicat remis de Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, in tren sunt…

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare…

- Politistii efectueaza 30 de perchezitii in Timis si in alte zece judete, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. Cele 30 de perchezitii au loc in Timis, Bucuresti, Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea,…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 6 - Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul…

- Potrivit ultimelor informații venite de la Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Politiei Romane, traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara.

- O femeie de 41 de ani, din comuna suceveana Vulturesti, a fost omorata in bataie de catre sotul ei. Victima a fugit de acasa pentru ca a fost batuta de catre sotul ei si s-a dus la un vecin unde a baut impreuna cu acesta, iar apoi s-a culcat. Fiind convins ca nevasta il inseala, barbatul a cautat-o…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au desfasurat 147 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. In urma actiunilor au fost indisponibilite bunuri in valoare…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat – sef al Corpului de control al prim-ministrului. Decizia a fost luata de premierul interimar Mihai Fifor, și a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Bogdan Stan fusese pus in funcție de fostul șef al Executivului, Mihai Tudose.…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus, astazi, in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara…

- Decizia premierului interimar, Mihai Fifor, privind eliberarea chestorului sef de politie Bogdan Despescu din functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Totodata, in Monitorul…

- Cei sase cetațeni straini judecați in cazul celei mai mari capturi de droguri din Romania, de aproape doua tone și jumatate de cocaina, din Portul Constanța au fost condamnați la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre 18 ani si cinci luni si 19 ani si cinci luni, care, insumate, depasesc 100 de ani.…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat, informeaza biroul de presa al Guvernului. Totodata, premierul interimar a semnat decizia…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- Seful Politiei Capitalei, Dragos Nicu, si adjunctul sau Marius Voicu vor reveni pe functiile de baza ocupate in urma castigarii concursurilor, respectiv de adjunct in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPBM), anunta Ministerul Afacerilor Interne. MAI amai anuntat ca a primit…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Bucuresti, se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h.

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Bucuresti, se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h. Politistii recomanda…

- Potrivit INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges - Baraj Vidraru, in zona localitatii Arefu , circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri, din cauza caderilor masive de pietre de pe versant.Trebuie precizat ca este vorba despre tronsonul…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata, pe autostrazile A2 si A4, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis...

- MAI: Actul, semnat de Ionita in prezenta reprezentantului Directiei Resurse Umane, autentic Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face noi precizari in scandalul declansat de cazul politistului suspectat de pedofilie, mentionand ca documentul prin care Catalin Ionita a acceptat sa fie al IGPR este autentic.…

- "Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionita, directorul general al Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane, facem urmatoarele precizari:…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Politistii structurilor teritoriale de ordine publica, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), au aplicat amenzi in valoare de 115.000 lei in urma verificarilor, efectuate la nivel national, asupra sistemelor de securitate ale unor obiective.…

- Politistii au verificat in ultima saptamana peste 1.500 de institutii, unitati bancare, institutii de creditare, societati care au ca obiect de activitate schimbul valutar, case de amanet si alte firme care opereaza cu valori fiind aplicate aproape 150 de amenzi, in valoare de peste 100.000 de lei.In…

- Aproape 13.500 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 4.700.000 de lei, au fost aplicate de politisti in perioada minivacantei de Revelion, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane.