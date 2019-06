Un hotel polonez anulează rezervarea pentru o reuniune AfD Hotelul polonez care ar fi trebuit sa gazduiasca partidul german de extrema dreapta AfD timp de mai multe zile la Szczecin a anulat rezervarea cu cateva ore inainte de reuniune si deputatii se vor intalni acum la Berlin, a declarat vineri purtatorul de cuvant al formatiunii, citat de France Presse. "Hotelul a anulat rezervarea salii de conferinte si a camerelor de hotel cu doua ore inainte de inceperea reuniunii, sub pretextul unei pene de curent", a explicat Christian Luth, purtator de cuvant al AfD. "Am fost asigurati de mai multe ori ca avem rezervarea, vor exista actiuni in justitie", a adaugat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

