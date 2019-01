Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 33 de ani a murit in Italia, la Roma, dupa ce a incercat sa fure o mașina. El a fost identificat de carabinerii locali și urmarit. Scena s-a terminat tragic pentru roman. Totul s-a intamplat la Roma, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie. Poliția a descoperit o mașina Wolkswagen Tiguan,…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina pentru a acorda primul ajutor unui copil in varsta de un an, din localitatea Adamclisi, care a cazut intr-o galeata cu apa. In zona s-au deplasat un echipaj al Serviciului Judetean…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, marti seara a avut loc un accident in apropierea localitatii Cerna. O masina care circula pe DJ 222B a accident un pieton, care se afla pe partea carosabila, iar conducatorul auto a parasit locul accidentului. In urma…

- Tragedia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in cartierul Ferentari din Bucuresti. Tanarul in varsta de 15 ani a cazut in gol de pe terasa blocului cu patru etaje in care locuia. Totul s-ar fi intamplat chiar sub ochii parintilor, potrivit a1.ro. Medicii au incerat in zadar sa-l resusciteze…

- Un roman si-a ucis nepoata de 3 ani in Statele Unite, in timp ce tatal micutei era in camera alaturata. Camera in care a avut loc crima era supravegheata audio si tatal copilei, un sucevean emigrant peste Ocean, a auzit strigatele agonizante ale fiicei sale. Emanuel Flutur, un roman in varsta de 33…

- Un parașutist roman a murit sub ochii prietenilor sai, in urma unui salt eșuat, efectuat in Alpii italieni! Rudolf Ivan practica base jumping, un sport extrem de riscant. Barbatul s-a aruncat in gol de pe Varful Becco dell’Aquilla, „Cioc de Vultur”, care are o altitudine de 1.732 de metri. Barbatului…

- Un parasutist roman in varsta de 40 de ani si-a pierdut viata in mod tragic, in Muntii Alpi din Italia, in urma unui salt esuat. Cauza nefericitului incident ar fi fost, spun apropiatii, parasuta barbatului, care nu s-a deschis deloc in timpul saltului, facand ca acesta sa se prabuseasca de la o inaltime…

- Tragedie in nordul Italiei, unde doi soți au murit dupa ce un copac uriaș a cazut peste mașina in care se aflau.Incidentul s-a produs intr-o zona muntoasa, iar arborele, un castan batran, s-a prabușit exact in momentul in care automobilul trecea pe acolo.