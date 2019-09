Stiri pe aceeasi tema

- Un hot care s-a strecurat intr-o locuinta din orasul Folkestone, sud-estul Angliei, si a furat carduri bancare si sticle de vin, a fost prins cu ajutorul testelor ADN dupa ce a muscat dintr-o placinta cu...

- Baieții de la Proconsul au fost invitați la ”Neatza cu Razvan și Dani” și au fost protagoniștii unui moment inedit, intrucat au acceptat provocarea matinalilor de a pescui...doze de bere.

- Un iesean beat crita care conducea prin municipiul Iasi un autoturism ca in jocurile pe calculator, a fost prins de catre politisti dupa ce mai multi soferi din trafic au dat o mana de ajutor. Atunci cand soferul a fost testat cu alcooltestul, a reiesit ca avea o alcoolemie de coma: 1,02 mg/l alcool…

- Ziarul Unirea Consumator și TRAFICANT de droguri din Alba Iulia prins de anchetatori cu ajutorul unui investigator sub acoperire Consumator și traficant de droguri din Alba Iulia, la inchisoare pentru 5 ani și 6 luni • Anchetatorii s-au folosit de un colaborator și un investigator sub acoperire pentru…

- Stravechii filisteni, adeseori mentionati in Biblie, ale caror origini i-au fascinat pe oamenii de stiinta de multe decenii, au ajuns in Orientul Mijlociu venind din sudul Europei in urma cu peste 3 000 de ani, potrivit unor noi teste ADN, informeaza

- Un studiu al organizatiei ecologiste Greenpeace a descoperit microparticule de plastic in toate cele 13 rauri analizate din Marea Britanie, unul dintre acestea fiind mai poluat decat ''Marea insula de gunoaie din Pacific'', relateaza marti Press Association. Studiul publicat de organizatia…

- Un tanar roman de origine palestiniana a fost condamnat, de Curtea de Apel Bucuresti, la trei ani și opt uni de inchisoare pentru propaganda pro terorism. Probe zdrobitoare au fost gasite in laptopul pe care barbatul il pusese la vanzare, pe un site de anunțuri. Se pare ca tanarul planuia un atentat…