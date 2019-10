Un hoţ mare amator de ciocolată „La data de 24 octombrie, politistii Sectiei 6 Iasi au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat a sustras bunuri din magazin. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au stabilit ca un barbat de 38 de ani, din municipiul Iasi, ar fi intrat intr-un magazin si ar fi sustras 12 tablete cu ciocolata, creand un prejudiciu de 120 lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate fiind inapoiat reprezentantilor societatii. In cauza a fost intocmit do (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

